Las secuelas del cáncer: ahogo financiero y un 35% más de probabilidad de perder el trabajo

En España se diagnostican 280.000 nuevos casos de cáncer al año, 770 casos cada día, 32 casos a la hora. Una de cada cuatro muertes en nuestro país es por cáncer. Cada día fallecen 325 personas. Se estima que el 40% de los europeos tendrá que enfrentarse al cáncer en algún momento de su vida. Este manojo de cifras pone de relieve que nadie está a salvo y, aun así, aparece la discriminación: las personas con cáncer tienen un 34% más de probabilidades de perder su trabajo que la población general, según un estudio de la Asociación contra el Cáncer de Barcelona.

Durante la enfermedad, el paciente puede cobrar una prestación por incapacidad temporal que reduce la nómina un 25%. Es decir que, durante ese (por lo general) largo periodo causado por la enfermedad, cobrará el 75% de tu base reguladora. Esto hace que "muchos pacientes puedan encontrarse en una situación económicamente vulnerable", advierte la entidad.

La Asociación de Cáncer de Barcelona también la atención sobre que el cáncer provoca un coste económico al 41% de las familias superior a 10.000 euros durante la enfermedad, lo que en algunas ocasiones "provoca que la familia se degrade a la situación de riesgo de exclusión social". Seis de cada diez pacientes con cáncer tienen problemas socioeconómicos y dificultades para encontrar trabajo, según un informe anterior de la asociación en Valencia.

La vuelta al trabajo después del cáncer

La vuelta al trabajo o no sucede o no es sencilla: según el sondeo, un 28,4% de las personas con cáncer afirma haber perdido o dejado el trabajo después de superar la enfermedad. Carmen Coca, superviviente de cáncer de mama, lo puso de relieve en una mesa celebrada en el II Congreso de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de vida', recogido por este diario.

Ella explica cómo, una vez se termina el tratamiento clínico de la enfermedad, cuando se considera al paciente un superviviente, se tiende a creer que "se está como antes de que padeciera cáncer". Pero no es así. "La gente ve lo que proyectas por fuera y esto no tiene por qué ser igual por dentro", dice, y recalca que: "Si puedes volver a trabajar todos te van a pedir que des el 100%, pero no puedes".

El informe de Barcelona también subraya los aspectos que impiden la reincorporación inmediata al puesto de trabajo y desempeñar las funciones habituales. Entre los factores se encuentra el dolor, las dificultades de concentración o movilidad y el cansancio, que dificultan la realización de una jornada laboral.

Además, en el caso de las incapacidades permanentes, las personas se enfrentan a largos procesos de resolución. Esto se traduce en un conflicto continuo para poder reincorporarse a la vida profesional. En respuesta a este panorama, la entidad reclama a todos los agentes sociales medidas para reducir el impacto del cáncer en la vida laboral de los pacientes.

Se calcula que en Europa existen más de 12 millones de supervivientes de cáncer y, en España, hay más de 2,2 millones de personas a las que se les ha diagnosticado un cáncer a lo largo de su vida. En 2023, 17.460 personas con cáncer estaban en edad laboral en Cataluña y hasta 110.000 lo estaban en España.

El aumento de la tasa de incidencia del cáncer, por un lado, y de la supervivencia, por otro, plantean otro gran reto para los próximos años: la necesidad de poner el foco sobre las necesidades no cubiertas tanto de los pacientes como de los supervivientes de cáncer. Necesidades, especifican, como la pérdida de trabajo y la "cada vez más complicada reinserción laboral son aspectos críticos para las personas con cáncer", plantea el informe.