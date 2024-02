Teflón en las sartenes: ¿es realmente peligroso para la salud?

Muchas personas se han decantado desde hace años por las sartenes de teflón, debido a su comodidad y funcionalidad. El revestimiento antiadherente facilita la cocción de alimentos sin que se peguen a la superficie de la sartén, lo que a su vez facilita la limpieza después de la cocción. Además, el uso de sartenes antiadherentes puede contribuir a una cocina más saludable, ya que requieren menos aceite o grasa para cocinar los alimentos.

Sin embargo, hace unos años surgió la preocupación de que el teflón podría ser, en realidad, tóxico. Después de aquello, han sido muchos los que han optado por sartenes fabricados con otros materiales. Al fin y al cabo, la elección de nuestros utensilios de cocina es casi tan importante como la elección de los alimentos que consumimos, cuando de lo que se trata es de garantizar nuestra seguridad alimentaria y de cuidar de nuestra salud y de la de los nuestros.

No obstante, es necesario que contextualicemos estas preocupaciones y analicemos de manera objetiva si la decisión de dejar de usar utensilios de teflón está realmente justificada:

¿Es seguro el uso del teflón?

El politetrafluoroetileno o PTFE es la capa antiadherente que recubre muchos utensilios de cocina y que comúnmente conocemos como teflón; que fue el nombre comercial dado por Dupont, la empresa química estadounidense que inventó el PTFE. Se trata de una sustancia inerte y estable, que no interactúa con nuestro organismo ni con otras sustancias químicas que pueden estar presentes en los alimentos.

Sin embargo, cuando se expone a altas temperaturas, el PTFE puede liberar gases tóxicos. Esta característica ha llevado a la creencia popular, aunque a veces malentendida, de que las sartenes de teflón son intrínsecamente tóxicas. Sin embargo, hay dos matices que debemos tener en cuenta, antes de tirar o dejar de comprar sartenes antiadherentes fabricadas con teflón:

En primer lugar, es importante aclarar que, si bien es cierto que el PTFE efectivamente puede liberar gases tóxicos, esto ocurre solo bajo ciertas condiciones. El PTFE es un material inerte en su forma sólida, pero cuando se somete a temperaturas superiores a 260ºC, puede comenzar a liberar gases tóxicos. Esta temperatura se puede alcanzar si se calienta una sartén vacía a fuego fuerte durante varios minutos. Sin embargo, a las temperaturas normales de cocinar con una sartén, es muy raro alcanzar temperaturas de liberación de tóxicos.

Además, se ha demostrado que la exposición a estos gases tiene efectos muy graves en otras especies, pero no en humanos. La inhalación de estos gases en personas puede causar la "fiebre del polímero", que presenta síntomas similares a los de la gripe y tiende a resolverse por sí misma. Estas temperaturas solo se alcanzan si se calienta una sartén vacía a fuego fuerte durante varios minutos.

Por otro lado, también hay que mencionar que la controversia alrededor de la toxicidad del teflón no se debe al PTFE per sé, sino a su asociación con el ácido perfluorooctánico o PFOA, que es una sustancia que anteriormente sí que se utilizaba en el proceso de fabricación del teflón. El escándalo surgió en el año 2001 cuando DuPont, la empresa que inventó el teflón, fue acusada de ocultar los efectos nocivos del PFOA para la salud, incluyendo cáncer y malformaciones fetales. Sin embargo, es crucial aclarar que desde 2015, el PFOA ya no se utiliza en la producción de utensilios de cocina.

Es importante destacar que puede haber trazas residuales de PFOA debido a su uso en el proceso de fabricación anterior. Según los fabricantes, estas trazas son imposibles de eliminar completamente, pero están presentes en una proporción tan baja (menos del 0,01%) que no representan un riesgo para la salud. En resumen, las sartenes de teflón son seguras y podemos utilizarlas con tranquilidad en nuestra cocina.

Sin embargo, recuerda que debes evitar el sobrecalentamiento y debes cuidar de la superficie antiadherente, porque si muestra signos de desgaste o raspaduras, es hora de reemplazar la sartén. Para que dure más tiempo, usa utensilios de madera, silicona o plástico resistente al calor para evitar rayar la superficie antiadherente; limpia las sartenes con esponjas suaves y nunca con estropajos fuertes o productos abrasivos; y si necesitas apilarla, considera poner un paño o una toalla de papel entre ella y el otro utensilio.