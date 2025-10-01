Un 20% de adolescentes consume pornografía antes de los 10 años

Un 20% de los adolescentes consume pornografía antes de cumplir los 10 años, según una investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El estudio, difundido este miércoles, revela un acceso cada vez más precoz a este tipo de contenidos, incluso con casos de menores que comienzan antes de los 8 años,

El trabajo, titulado "El rostro oculto de la violencia. Revisión sistemática sobre los retos del Trabajo Social Sanitario frente al consumo de pornografía en adolescentes", es una revisión de 40 artículos científicos publicados entre 2015 y 2024.

Su autor, Mario Ramírez, graduado del máster de Trabajo Social Sanitario de la universidad, analiza de forma crítica la relación entre el consumo de pornografía en adolescentes varones heterosexuales y la violencia de género, desde la perspectiva del trabajo social sanitario.

Ramírez alerta del impacto psicológico que puede tener el acceso temprano a contenidos pornográficos. "Pensar en un niño que acaba de salir de la infancia enfrentándose a contenidos que no solo no entiende, sino que distorsionan completamente su forma de ver el cuerpo, el deseo y el respeto, me ha hecho preguntarme qué tipo de heridas deja esto", reflexiona.

Diferencias marcadas entre niños y niñas

Según el análisis, la media global se sitúa en los 12 años y documenta diferencias significativas en los patrones de consumo entre niños y niñas: Mientras que casi 1 de cada 4 niños (23,3%) consume pornografía diariamente y un 44,4% lo hace de forma semanal. Entre las niñas el consumo diario llega al 4,8% y el semanal ronda el 22%.

Los datos sugieren que los niños acceden antes, con más frecuencia y de forma más continuada, integrando muchas veces el consumo de pornografía en su vida cotidiana. En cambio, el consumo entre niñas es más esporádico y menos normalizado.

Riesgos en la construcción de la identidad

El estudio subraya el peligro de que la pornografía se convierta en una fuente de aprendizaje sexual en edades en las que los adolescentes aún están construyendo su identidad. Ramírez advierte que los contenidos consumidos con mayor frecuencia “son profundamente misóginos, cosifican a las mujeres, promueven una visión violenta del sexo y borran el consentimiento, el afecto y la igualdad”.