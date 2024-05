2.000 denuncias de abuso sexual infantil en webs por semana

Las autoridades registraron en 2023 al menos 104.748 denuncias de imágenes de abuso sexual infantil en internet en España, lo que significa unas 2.000 a la semana, según el primer informe global realizado por el instituto Childlight de la Universidad de Edimburgo.

La organización, que recaba datos sobre seguridad infantil, publicó ayer el índice «A la luz», donde examina la prevalencia de la explotación y abusos sexuales de niñas, niños y adolescentes en línea (Easnnael) a nivel mundial.

En base a un exhaustivo análisis de múltiples fuentes, Childlight concluye que más de 300 millones de niños al año son víctimas de abuso y explotación sexual en línea, con un caso reportado cada segundo.

Childlight dice en su estudio que, en total, distintas agencias internacionales fueron alertadas de 2,6 millones de casos de archivos con imágenes sexuales de menores de edad en 21 países de habla hispana.

La entidad, que subraya la falta de estadísticas completas en muchos lugares, examinó 125 estudios con muestras de 57 países y más de 36 millones de denuncias enviadas a las cinco principales organizaciones policiales y de vigilancia, entre ellas la Interpol y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos.

Childlight indica en su informe que analizó datos recientes relativos a 21 países de habla hispana.Según esto, el organismo norteamericano recibió el año pasado 104.748 denuncias de archivos colgados en internet en España, equivalente a una media de 2.000 por semana.

De México se notificaron 717.468 a un ritmo de casi 2.000 al día y 602.660 en Colombia, con 1.650 diarios.

El organismo recibió además denuncias de otros países como Costa Rica (18.042); El Salvador (27.560); Guatemala (75.230); Honduras (45.162); Nicaragua (48.018); Panamá (31.973); Cuba (19.242); República Dominicana (102.724); Puerto Rico (5.358); Argentina (134.880); Bolivia (33.300); Chile (64.495); Ecuador (136.302); Paraguay (18.486); Perú (159.605); Uruguay (9.808); Venezuela (249.567) y Guinea Ecuatorial (567).

Según esta entidad, un estudio reciente indicó que en torno a un 18 % de los niños y niñas españoles fueron objeto de delitos de imagen sexual en línea no consentidos, sea porque se les tomaron imágenes, se propagaron o fueron expuestos a ellas.

El promedio global de intercambio no consensuado es de más de un 12 %, apunta la organización. Además, se estima que el 12,5 % de los niños a nivel mundial estuvieron expuestos el año pasado a «conversaciones sexuales no deseadas que pueden incluir ‘sexting’, preguntas sexuales y solicitudes de actos sexuales no deseados por adultos u otros jóvenes», así como extorsión sexual o «sextorsión».

Kelvin Lay, director adjunto de intervención y riesgo en Childlight, explicó a Efe que en España, si bien destaca en educación, «hay una falta de recursos en el sector de la aplicación de la ley. En países como Colombia y en Latinoamérica en general, los recursos son aún más escasos en el sentido de poder responder a las necesidades», señaló a la agencia Arturo Harker Roa, director del centro de investigación Imagina y profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Colombia. «En nuestro país muy pocos casos son reportados, si de 10 niñas que son víctimas de violencia, solo tres le cuentan a alguien, de esas tres, solo una máximo va al siguiente paso», agregó. Por su parte, el director ejecutivo de Childlight y exdirector de la Interpol, Paul Stanfield, fue tajante; «Esto es una pandemia de salud global».