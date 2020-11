¿Cuántos tipos de tos existen?

La tos es una reacción natural del cuerpo para defenderse de agentes externos. Al toser, el cuerpo limpia las vías respiratorias al expulsar algún microrganismo o cuerpo extraño que pueda haber en dicha zona mediante una maniobra brusca y explosiva.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona explica que la tos es producida por "la estimulación de la mucosa de los bronquios, la tráquea o la laringe, ya sea por acumulación excesiva de moco en la superficie, sequedad, enfriamiento o sustancias químicas”. También es causada por otras enfermedades, que pueden ser de tipo otorrinolaringóloga o cardiacas, por afecciones del conducto auditivo externo o del tímpano o por una sinusitis, rinitis o amigdalitis, entre otras muchas causas.

La tos seca es uno de los síntomas típicos que padecen las personas que han contraído el coronavirus. No es el único tipo de tos, hay varios más y reconocer qué tipo de tos estamos padeciendo es importante para tratar de averiguar la afección que sufrimos:

- Tos seca o no productiva: esta tos no produce expectoración, es decir, no expulsa las flemas u otras secreciones formadas en las vías respiratorias cuando tosemos. Suele ser irritativa y muy molesta. Se asocia generalmente a la inflamación de la garganta o las vías respiratorias altas. Además, suele producir un picor molesta que nos hace toser constantemente.

- Tos productiva: produce expectoración y suele ir acompañada de abundante mucosidad en la garganta o en las vías respiratorias. En algunas ocasiones, cuesta que se produzca la expectoración y podría confundirse con la tos seca.

- Tos seca falsa: no se consigue expectorar y se produce la deglución de la mucosidad

- Tos aguda: dura en torno a tres semanas y suele comenzar de manera repentina. Se trata de una tos permanente y suele estar provocada por alguna infección.

- Tos crónica: dura más de ocho semanas y puede estar provocado por diversos factores: tabaquismo, goteo nasal posterior, asma, reflujo de ácido estomacal...

- Tos tic o psicógena: es aquella tos que se produce por costumbre antes de hablar o la que padecen las personas muy nerviosas.

¿Cómo se trata la tos?

Al acudir al médico o a la farmacia nos pueden recetar un medicamento para calmar la tos o, al contrario, algo que la favorezca. Para calmar la tos, se recomiendan fármacos antitusígenos, y para favorecerla, medicamentos expectorantes o mucolíticos.

Además de los medicamentos pertinentes, hay que proporcionar al tracto respiratorio la humedad necesaria, tanto por ingestión de líquidos como por humidificación del aire respirado, para eliminar la tos.