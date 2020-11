Los médicos vuelven a pedir la derogación del Real Decreto de medidas urgentes

Los médicos de toda España protagonizaron hoy movilizaciones en contra del Real Decreto Ley 29/2020 de medidas urgentes en materia de Recursos Humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la Covid. En Madrid, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), sindicato mayoritario entre los médicos de Madrid, convocó un acto en la Puerta del Sol. El secretario general de Amyts, Julián Ezquerra, en declaraciones a EP, quiso resaltar que se ha querido dar visibilidad a la “precariedad” del sector. Según Ezquerra, reivindican la retirada del Real Decreto Ley 29/2020 porque “legitima el intrusismo” y “se carga el sistema de especialidades”, ya que “permite que cualquier médico pueda ejercer sin ser especialista”, con lo que “pone en riesgo la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud y por supuesto la seguridad de los pacientes. Queremos un sistema de reconocimiento de la carrera profesional, queremos oposiciones, queremos consolidación de empleo, queremos que nos dejen trabajar nuestra jornada laboral y que no nos quiten 200 euros mensuales de la nómina a cambio de no trabajar dos horas y media”, ha continuado. Asimismo, ha abogado por reforzar las plantillas para afrontar las listas de espera, al tiempo que ha reclamado desburocratizar la atención primaria y “que se refuerce, que se crea realmente en ella y que no la dejen morir”.

La de hoy iba ser la segunda jornada de huelga nacional pero la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) la desconvocó por la situación epidemiológica. Ezquerra manifestó que “lo triste es que el ministro de Sanidad, a pesar de todas las peticiones que se han hecho, todavía no se ha dignado a reunirse con los representantes de los médicos. Seguimos esperando una reunión, qué menos que escucharnos”, ha agregado, al tiempo que ha advertido de que la movilización continuará hasta que la situación se resuelva.