Israel levanta el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre

A partir de este domingo ya no será obligatorio usar mascarilla al aire libre en Israel. El ministro de Sanidad, Yuli Edelstein, informó a través de un comunicado que tomó la decisión basándose en las recomendaciones de expertos. “Las mascarillas están destinadas a protegernos contra el coronavirus”, por lo que “después de que los expertos de la salud llegaran a la conclusión de que ya no son necesarias al aire libre”, decidió “permitirlo de acuerdo a su recomendación”. No obstante, lanzó un mensaje de precaución y pidió a los ciudadanos “que todavía lleven mascarilla para poder entrar en edificios cerrados. Juntos mantendremos baja la morbilidad”, subrayó.