Simón: “Ni yo ni nadie sabe qué va pasar en España, cuánta gente va a ingresar en una UCI” tras lo sucedido el domingo

“Seguimos teniendo coronavirus en España”, éstas han sido las primeras palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa de hoy, su primera reacción ante las imágenes de las aglomeraciones vistas en varias ciudades españolas tras el fin del estado de alarma. “Como país entero vamos a salir mejores, pero eso no quiere que todos”, ha indicado, “las imágenes de la noche del 8 al 9 no me hicieron ninguna gracia”. “No estoy enfadado, estoy decepcionado, quizá hasta conmigo, porque no he sabido transmitir el mensaje ni a la población ni a los políticos”, ha señalado.

Sin embargo, Fernando Simón ha insistido en que las comunidades autónomas cuentan con “herramientas suficientes” para controlar la pandemia pese al fin del estado de alarma. “Con el nivel de vacunación y la responsabilidad individual, las medidas para controlar la pandemia son suficientes”, ha defendido. El epidemiólogo ha recordado que el estado de alarma “no obligaba” a las autonomías a tomar medidas drásticas como el toque de queda o el cierre perimetral, sino que “daba la opción”. “No todas las comunidades lo implementaban. Se ha usado de forma dispar en las comunidades autónomas”, ha resaltado.

“La incidencia sigue siendo muy alta, de 183 casos por 100.000 habitantes”, con importantes variaciones entre comunidades autónomas, ha proseguido. “Es importante que cada ciudadano sea consciente de la situación de la zona en la que se encuentra”, ha añadido. En una de las ruedas de prensa más tensas de los últimos tiempos, el epidemiólogo ha afirmado que “hace dos días habría dicho que entramos en una trayectoria descendente, que había una oportunidad importante de evitar una cuarta ola. Ahora mismo no lo sé, ni yo ni nadie sabe lo que va a pasar en España en los próximos días. Ni cuanta gente va a ingresar en una UCI” tras lo visto la madrugada del domingo.

Fernando Simón ha señalado que hay factores que van a ayudar a controlar la transmisión en grupos concretos, entre ellos el más importante la vacunación. “El grupo de mayores de 80 años, el de 70 años, los de 60, cada vez están mejor protegidos”, pero en otros, como es el de las personas más jóvenes, “el riesgo sigue siendo el mismo que hace pocos días”, ha recordado.