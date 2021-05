El lobo aún se caza

El objetivo del gobierno es prohibir la caza del lobo como habían anunciado y esperan hacerlo en unos meses y, en cualquier caso, antes de que finalice el año. Al introducir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y siendo este parte de los Planes de Gestión Autonómicos al norte del Duero donde está permitida su caza, podrían darse ciertos vacíos legales que el Gobierno quiere evitar con la introducción de un nuevo trámite.

¿Por qué resulta tan polémica su gestión? ¿Qué problemas causa el lobo?

El lobo se encuentra actualmente en expansión aumentando sus manadas y los territorios que ocupa. El principal problema de la expansión del lobo son los daños que estos crean a los habitantes de las zonas rurales donde habitan, en especial a los ganaderos. Según el último censo oficial de poblaciones de lobo que hizo público el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se contaron casi 300 manadas en territorio español, habitando en Castilla y León, Galicia y Asturias la práctica totalidad. Las zonas en las que habita el lobo son áreas de montaña preferentemente donde la población humana es escasa y muy difuminada. En estos pueblos la industria o la capacidad de generar empleo es muy escasa, por lo que la subsistencia de estas gentes pasa por las actividades tradicionales como la agricultura y el manejo del ganado.

La explotación de este ganado se hace de forma extensiva tal y como lleva practicándose desde hace siglos. Este tipo de pastoreo solo es rentable tal y como se practica. Esto quiere decir, que, si para defenderse del lobo necesitan un mayor manejo del ganado, la presencia continua de un pastor o la creación de ciertas instalaciones, las explotaciones dejan de ser rentables ya que su margen económico es muy estrecho de por sí.

Pero no solo son económicos los problemas para implantar estas medidas si no la ineficacia de los mismos y es que en aquellas zonas donde se han creado cercas para proteger al ganado, el lobo al final ha acabado entrando. También se plantea el uso de mastines como herramienta de protección del ganado pero cierto es que el gasto que producen solo en alimentación es muy elevado al tratarse de perros tan grandes además de sumarle los consabidos gastos veterinarios y demás cuidados. Además, el uso de mastines exige conocimientos para adiestrarlos ya que se necesita de ellos que tengan la suficiente fiereza y valor para defender al ganado ante el ataque de los lobos, pero a su vez han de estar adiestrados para que no hagan ningún tipo de daño a los humanos.

Desde el sector rural, afirman que todas estas posibles medidas, además de no ser rentables, son recursos que palían las pérdidas que producen los ataques de los lobos, pero no resuelven el problema.

Convocados por el sindicato Unións Agrarias, varios ganaderos se concentran con pancartas ante la Delegación del Gobierno en A Coruña, Galicia (España), a 9 de marzo de 2021. La concentración se produce para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica que dé marcha atrás en la decisión de aumentar la protección del lobo, que supone la prohibición de su caza en toda España. 09 MARZO 2021;GANADEROS;CONCENTRACION;GALICIA M. Dylan / Europa Press 09/03/2021

El pago de las ayudas compensatorias es otro gran problema denunciado por los ganaderos. Las compensaciones por pérdida de ganado se tramitan en un mes en el mejor de los casos y en el peor pasan hasta más de dos años hasta que el ganadero recibe su indemnización (esto depende de cada Comunidad Autónoma).

Todos los afectados coinciden en que estos pagos no son suficientes para las pérdidas que les producen. Denuncian que el lobo en sus ataques no solo produce la pérdida de aquellos animales a los que mata sino que también causa otras graves pérdidas económicas que no son demostrables como los animales desaparecidos o bien los abortos que generan en las hembras. Los ganaderos del norte de Castilla y León estiman en torno al cinco por ciento las muertes ocasionadas por el lobo de forma directa pero este porcentaje asciende hasta un ocho o diez por ciento en el caso de animales desaparecidos. Por lo tanto, las pérdidas que ocasiona el lobo en la ganadería extensiva son más que notables para el ganadero.

Otros negocios que coexisten en el entorno rural como las pequeñas tiendas u hoteles ven también como sus negocios se arruinan ante la despoblación y el abandono del medio rural.

Otro problema real que ocasiona este crecimiento y expansión del lobo es la práctica desaparición de la caza. Los corzos prácticamente han desaparecido o directamente ya no existen en muchas zonas en las que hace un par de décadas habitaban las montañas. Lo mismo ocurre con rebecos y muflones. Incluso el hoy omnipresente jabalí está desapareciendo de las zonas más altas, allí donde el lobo está progresando.

Por su parte, desde el sector cinegético afirman que la mejor gestión que puede hacer del lobo es la gestión cinegética tal y como viene realizándose en la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde existe el mayor número de lobos y mejor conservados. Afirman que la caza del lobo dentro de una correcta gestión cinegética lo que persigue es la eliminación de un único individuo por manada para controlar la expansión de la misma, no la aniquilación de las manadas. Las lobas entrada la primavera dan a luz a entre cinco y siete lobeznos y están sacando adelante una media de dos o tres cachorros al año provocando así un inevitable crecimiento de las manadas.

Ataques de lobo a ganado en la Sierra Norte de Guadalajara EUROPA PRESS 19/01/2021

¿Qué ocurre en las zonas donde el lobo está protegido y no se caza?

En Asturias, donde su caza está totalmente prohibida, no han conseguido hacer una mejor gestión del mismo ni reducido los daños tal y como denuncian agricultores y ganaderos. En Portugal, país con el que compartimos clima, suelo y entorno, ofrece al lobo una protección total, pero a día de hoy tiene entre un quince y un veinte por ciento de manadas menos que hace quince años.

