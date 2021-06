Vía libre a los turistas vacunados hace 14 días

A partir de este lunes, España abrirá del todo sus puertas a los turistas después de casi 14 meses de pandemia. El cartel de abierto por vacaciones lo anunció Pedro Sánchez en mayo, durante su última visita a Fitur, y las condiciones concretas las detallará hoy el Gobierno por medio de una orden que se publicará previsiblemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la que se conocen algunos detalles no menores. Por ejemplo, permitirá la llegada de visitantes extranjeros siempre y cuando cumplan al menos dos condiciones.

La primera es que se encuentren ya inmunizados contra la covid-19 con los dos sueros, salvo en caso de haber recibido la vacuna de Janssen, que como es monodosis sólo necesita de una. La segunda es que hayan transcurrido al menos 14 días entre el último pinchazo y la entrada en nuestras fronteras. A la hora de aplicar el operativo para certificar que los turistas cumplen estas reglas el Gobierno pedirá ayuda de las aerolíneas y los touroperadores, según explican fuentes sanitarias, aunque desde el sector turístico lamentan que «no se ha contado con nosotros para aclarar cómo se realizará el procedimiento, ni tampoco para esbozar cuáles serán los procedimientos más adecuados para realizar el control de esos viajeros y se nos plantean muchas dudas al respecto», tal y como explican a LA RAZÓN. Ahora bien, tampoco valdrán todas las vacunas. De hecho, según fuentes sanitarias, la rusa quedaría excluida en una primera fase, lo que dificultaría la entrada de viajeros procedentes de varios países del Este y, sobre todo, de Rusia, un mercado nada desdeñable si se tiene en cuenta que, en un año turístico habitual, nuestro país recibe más de 1,3 millones de viajeros procedentes del gigante ruso cuyo gasto turístico es uno de los más elevados.

Las mismas fuentes sanitarias apuntan que las vacunas válidas para la entrada serían las cuatro que ya se vienen administrando en España –Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen– y las dos chinas, muy empleadas en Latinoamérica, además de en el país asiático: Sinopharm y Sinovac-Coronavac. Se trata de los sueros autorizados hasta la fecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). Además de seguir los parámetros de ambos organismos, dar carta de validez a estos sueros reabrirá España al mercado americano, clave también para el sector turístico, ya que, en condiciones «normales», nuestro país recibe cada ano más de 3,3 millones de norteamericanos, un 4% en el cómputo global de visitantes internacionales.

Las directrices españolas pueden seguir además las emanadas ya en Francia y que entrarán en vigor el 9 de junio en dicho país. Se trataría de incluir excepciones o requisitos adicionales para países aquejados por algunas de las nuevas variantes más transmisibles o con mayor capacidad de sortear la inmunidad. En Francia los viajeros que lleguen de un destino que no sea de riesgo podrán entrar libremente en el país sin necesidad de presentar ningún test de coronavirus, siempre que acrediten haber recibido vacunas homologadas en la UE. El riesgo de estos países variará en función de su evolución epidemiológica, y se corresponderá con los colores del semáforo: verde, amarillo o rojo.

Francia añadirá para los países que tengan el color verde, entre los que figura España, presentar un test negativo PCR o de antígenos realizado en las últimas 72 horas previas si el viajero no acredita que ya está vacunado con alguna de las vacunas avaladas por la EMA. Si los países tienen color naranja –EE UU y Reino Unido, entre otros– se pedirán los resultados de las pruebas de detección y también una lista de motivos para el desplazamiento y una cuarentena de siete días si no se acredita estar ya inmunizado. Para los países en rojo, entre los que figura la India, la cuarentena de diez días es obligatoria en caso de viajeros no vacunados. Las medidas que pondrá en marcha España constituyen el segundo paso en la apertura de nuestro país tras el operado a finales de mayo, cuando el Gobierno decidió permitir la entrada de viajeros de terceros países con baja incidencia, elevándose la misma de 25 casos por cada 100.000 habitantes a 75. Esto permitió la llegada de ciudadanos de Japón y Reino Unido. Se trata de una medida contraria a la adoptada por este último país con respecto a los ciudadanos españoles, que ha llamado la atención de la Unión Europea.