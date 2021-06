17:00 h

Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla y León son las únicas autonomías que no han empezado por el momento a vacunar a este colectivo de la población, que es el mayoritario, aunque estas ya han anunciado que tienen intención de hacerlo a lo largo de esta misma semana.

15:50 h

Con el certificado verde digital se evitarán las cuarentenas y otras restricciones

15:30 h

El epidemiólogo de referencia del gobierno alemán, Christian Drosten, se ha convertido en una de las voces más respetadas a nivel internacional a la hora de hablar sobre la Covid-19. En esta ocasión, el virólogo se ha pronunciado sobre la ansiada inmunidad de grupo.

"Dicho esto, que es un avance, seguimos en desacuerdo con un horario rígido en la hostelería y con una norma rígida hasta que se consiga la inmunidad", ha continuado Núñez Feijóo, que ha advertido que si no hay una modificación esta semana la Xunta presentará un recurso ante el Constitucional por "invasión de competencias" autonómicas.

Tras participar en un acto con el consejo asesor de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Núñez Feijóo ha valorado que "la redacción última en el BOE haya mejorado y "ya no sea obligatorio para las comunidades seguir los parámetros epidemiológicos que señalaba como obligatorios la resolución inicial" tras el Consejo Interterritorial de Salud de la pasada semana.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes que Galicia presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por “invasión de competencias” en caso de que el Gobierno no modifique la normativa sobre horarios en la hostelería, el ocio nocturno y el límite de reuniones.

Galicia irá al Constitucional si no se modifican los horarios de hostelería

14:27 h

14:14 h

14:03 h

La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, afirma que las decisiones de la ministra Darias son “arbitrarias y atentan contra el sentido común e interés de los madrileños”

13:48 h

A partir de este lunes, 7 de junio, España permitirá la entrada al país a los viajeros que acrediten haber sido inmunizados 14 días antes con la pauta completa de alguna de las seis vacunas Covid: las de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), o las chinas Sinopharm y Sinovac-Coronavac, respaldadas por la OMS.

13:27 h

El presidente valenciano asegura que “respeta pero no entiende” la decisión del Gobierno británico

13:23 h

Tras la polémica suscitada por el positivo Busquets, la medida se aprobará en el Consejo de Salud Pública y recibirán la vacuna monodosis de Jansen

13:14 h

La Comunidad recibe otras 145.000 vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen

12:49 h

El nobel de Medicina Jules Hoffmann no ve “ningún problema” en recibir una segunda dosis de una vacuna diferente

El premio Nobel de Medicina de 2011 Jules Hoffmann ha considerado que "teóricamente" no tendría por qué representar "ningún problema" recibir una segunda dosis de la vacuna del coronavirus de una farmacéutica diferente a la primera.

Así se ha pronunciado el biólogo en la rueda de prensa de los premios Jaume I, donde participa este año como jurado. Hoffmann fue laureado en 2011 por sus aportaciones en el ámbito de la inmunología y las vacunas junto a Bruce Beutler y Ralph M. Steinman.

Hoffmann ha manifestado que no estaba al corriente de que existía esta controversia, ya que en Francia la tendencia es que la segunda vacuna sea del mismo tipo que la primera. No obstante, no ve por qué "cambiar tipos de vacunas sería perjuidicial".