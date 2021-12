Mehmet Ozyurek, el hombre con la nariz más larga del mundo

Aunque ser, como dijo Quevedo, “un hombre a una nariz pegado” es uno de los complejos más comunes que podemos tener. quizá sea la razón por la que la rinoplastia es considerada la cirugía facial más demandada en España y una de las operaciones estéticas más demandadas del mundo. No obstante, hay quien se siente muy orgulloso del tamaño de la suya. Como es el caso de un hombre turco de 72 años que ha entrado en el Guinness World Records, conocido hasta el año 2.000 como “El libro Guinness de los Récords”, por poseer una nariz de 8,8 centímetros, lo que le convierte en el hombre con la nariz más larga del mundo.

El protagonista de esta historia se llama Mehmet Ozyurek, quien aseguró que tal tamaño de nariz le ha otorgado un sentido del olfato diferente al del resto de personas. “Algunos se convierten en mártires, otros en primeros ministros y otros en poseedores de récords mundiales”, explicaba Ozyurek. La distinción ha sido otorgada por Guinness World Records, una obra de referencia, publicada anualmente, que recopila los principales récords mundiales, tanto humanos como del mundo natural.

El hombre detrás del premio

Mehmet Ozyurek de 72 años y origen turco, comentó que, a lo largo de su vida y sin importar dónde haya estado, cuando debía acudir a un acto social, las miradas de todos los asistentes siempre se dirigían al mismo lugar, su nariz. Una situación que más que molestarle, le provocó una peculiar adoración por esta parte de su cuerpo. Por ello, no es de extrañar que se sienta “afortunado” de haber recibido este tipo de reconocimiento internacional. Además, Ozyurek dijo que “es una condición genética hasta donde tengo entendido. No hubo explicación por parte de los médicos, pero la tiene toda mi familia, mi padre la tiene, mis tíos la tienen, yo la tengo...”. Asimismo, comentó que sus amigos siempre criticaron su apariencia: “Mis amigos solían llamarme narizota para molestarme”, aunque también admitió que su capacidad olfativa es muy superior a la de otras personas y que, gracias a ella, puede percibir olores que otras personas no son capaces de encontrar. “Por ejemplo, cuando entro en mi casa puedo saber inmediatamente qué plato se está cocinando”, relataba.

Recordando parte de su infancia, el hombre con la nariz más larga del mundo comentaba: “Fue entonces cuando me miré en el espejo y me descubrí a mí mismo. Dios me hizo así, no hay nada que se pueda hacer en esta situación. He aprendido a vivir en paz con mi físico”. Con estas palabras Ozyurek intentó dejar un mensaje de aceptación y amor propio asegurando que lo más importante es estar conforme con uno mismo.