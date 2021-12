Las 15 series más esperadas de 2022

Poco a poco, las series le han ido ganando terreno al cine... hasta el punto de que muchas de las grandes firmas de la gran pantalla se están pasando en tromba a la pequeña pantalla. Desde que se estrenaron series como The Wire o Los Soprano, muchos fueron los cinéfilos que se asomaron al magnífico mundo de las series y pudieron ver su enorme potencial. Pero no fue hasta el espectacular éxito en recaudación de Juego de Tronos, que las grandes productoras se convencieron -de una vez por todas- de que cambiarse de bando y explorar el terreno de las series puede llegar a ser muy rentable.

Juego de Tronos lo cambió todo. Una vez que se comprobó que una superproducción en la pequeña pantalla podía generar miles de millones de dólares, la industria se ha lanzado a probar suerte con las series

Así, en los últimos años hemos podido ver cómo se invertían cifras astronómicas en sacar adelante proyectos muy ambiciosos que hace un tiempo habrían estado reservados -únicamente- para las salas de cine. Y cada vez son más los actores y actrices de reconocido prestigio que se vuelcan de lleno en alguna serie.

Es una dinámica que se repite en toda la industria, hasta el punto de que franquicias eternas del cine ahora se lanzan a los spin-offs, las adaptaciones y las secuelas en este formato. Es uno de los mayores cambios de tendencia que podremos encontrar al hacer un repaso por los estrenos más esperados para el 2022. Sagas tan populares como El Señor de los Anillos, Star Wars o como los personajes del Universo Marvel, han dado el salto definitivo y lo han apostado todo por las series.

En resumen, 2022 va a ser un buen año. Además de continuar con el regreso de nuevas temporadas de las series que nos atraparon irremediablemente, como Succesion, Peaky Blinders, Strangers Things o The Boys; en 2022 también llegarán otros estrenos que serán capaces de engancharnos:

1. La Casa de Dragon

Si hay un título esperado para el próximo año, esa es la precuela de Juego de Tronos: La Casa de Dragon. Que nos meterá en la piel de los primeros Targaryen que cruzaron el Mar Angosto para efectuar la conquista de Poniente. Unos sucesos que tuvieron lugar 300 años antes de que diese comienzo la Guerra de los Cinco Reyes.

2. El Señor de los anillos

No parece que JRR Tolkien quiera volver a las salas después del rotundo fracaso de la saga de “El Hobbit”. John D. Payne y Patrick McKay nos traen la precuela de “El Señor de los Anillos”, que explorará los sucesos de la Segunda Edad del Sol, con el ascenso al poder de Sauron, la creación de los anillos de poder, y la batalla en el Monte del Destino... de la que tuvimos un pequeño adelanto en La Comunidad del Anillo.

Primera imagen de El Señor de los Anillos publicada por Amazon Prime FOTO: La Razón (Custom Credit)

3. Star Wars

Después del éxito de The Mandalorian, ya ha quedado demostrado que el universo de Star Wars funciona a la perfección en la pequeña pantalla. Y la apuesta para este 2022 es enorme, con nada más y nada menos que tres títulos que esperan cambiar el mal sabor de boca que Disney dejó a los fanáticos de la saga con “El Despertar de la Fuerza”.

Obi-Wan Kenobi

Cartel de Star Wars: Obi-Wan Kenobi publicado por Disney Plus FOTO: La Razón (Custom Credit)

La historia se desarrollará en el periodo que transcurre entre los 8 años posteriores a La Venganza de los Sith y los 12 años anteriores al Episodio IV: Una Nueva Esperanza.

Andor

La ficción narra la historia de Cassian Andor, años antes de los acontecimientos de Rogue One: Una historia de Star Wars, centrándose en sus trabajos como espía de la rebelión.

Ashoka

Cartel promocional publicado por Disney Plus de la serie Ashoka FOTO: La Razón (Custom Credit)

La trama gira en torno a Ahsoka Tano, la Padawan de Anakin Skywalker en la series de animación de la saga, Star Wars Rebels y Star Wars: The Clone Wars. La historia se desarrolla en un tiempo similar al de The Mandalorian, tiempo después de la muerte de Anakin en el Episodio VI, El retorno del Jedi.

4. Universo Marvel

Después del éxito de la competencia de los personajes de DC, el Universo Marvel no se ha querido quedar atrás. Aunque no podemos prever un gran futuro en la pequeña pantalla cuando la apuesta es tan pequeña... al menos en comparación con la que hace en el cine, donde Spiderman y Los Vengadores siguen siendo éxitos asegurados de taquilla.

Los de Marvel solo llevarán -por ahora- a dos personajes menores de los comics:

She-Hulk

Cartel promocional de She-Hulk, publicado por Marvel Studios FOTO: La Razón (Custom Credit)

La historia sigue a la prima de Bruce Banner, la abogada Jennifer Walters, que adquiere sus poderes tras una transfusión urgente de sangre del Hulk original.

Ms. Marvel

La trama sigue a Kamala Klan, una joven de nacionalidad paquistaní que vive en Nueva Jersey. Siempre ha sido una gran fan de los superhéroes y ahora, con sólo 16 años puede pasar a ser uno de ellos. Kamala deberá aprender a poner en práctica sus nuevos poderes, que le otorgan la capacidad de curar y cambiar de aspecto.

5. How I met your father

Esto ya se intentó una vez... y no funcionó. Pero los creadores de Cómo conocí a vuestra madre no se resignan a la derrota y lo siguen intentando. Esencialmente la trama es la misma que la original, solo que esta vez será Hilary Duff la que tenga que narrar a su hijo la historia de su juventud en las calles de Nueva York. Y por si no lo habías adivinado, el formato será exactamente el mismo, es decir, con voz en off y flashbacks al pasado.

6. Willow

Willow es la secuela de la que ya es un clásico del cine de ciencia ficción de los años 80; pero para fortuna de sus creadores, los más jóvenes todavía son un terreno fértil para abonar con la historia de Willow Ufgood, porque son cada año que pasa, son menos los que han visto la cinta original. Eso sí, la acción de la serie transcurrirá varios años después de los acontecimientos de la película.

Cartel promocional de Willow, prublicado por Imagine Enterteinment FOTO: La Razón (Custom Credit)

7. The Sandman

Esta producción de Netflix promete dar un poco de oscuridad al 2022. Es la adaptación de una de las más célebres novelas gráficas de todos los tiempos. Sus creadores aseguran que la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazarán a la perfección.

8. Pam & Tommy

Esta serie en formato cómico explorará la historia de la famosa pareja de los 90 formada por Pamela Anderson y Tommy Lee, que saltaron a la fama mundial después de que su ‘sex tape’ se convirtiese en el primer vídeo viral de la historia... eso sí, en aquel momento en formato VHS.

9. Avatar: The last Airbender

Los fanáticos del anime son leales como ninguno... por lo que se prevé un éxito rotundo de esta firma, que adaptará la historia de Aang, el joven heredero de una antigua familia de Avatares, que lucha para evitar que la Nación del Fuego se haga con el control del resto de naciones.

Imagen promocional de la serie Avatar: The last Airbender, distribuida por Netflix y Nickelodeon Productions FOTO: La Razón (Custom Credit)

10. Vikingos: Valhalla

100 años después de la muerte de los grandes héroes vikingos, cuyas sagas se narraron en la serie original, llega el resurgimiento de los nórdicos con nuevas leyendas, como Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada y William el Conquistador.

11. The Continental

En paralelo al estreno de la cuarta entrega de John Wick que se estrenará el 27 de mayo de 2022 en las salas de cine, se estrenará también esta precuela de las películas del prolífico asesino interpretado por Keany Reeves. The Continental tiene en su centro los hoteles de la cadena Continental, infames lugares en los que los asesinos pueden refugiarse y conseguir libremente cualquier tipo de arma para llevar a cabo sus crímenes.

Esena de John Wick FOTO: La Razón Lionsgate

12. The Last of Us

El argumento de los videojuegos ha demostrado en más de una ocasión su capacidad para adaptarse a la perfección a los guiones de cine y de series, con unos resultados muy positivos además, como ocurrió con Resident Evil, Mortal Combat, Hitman o con The Witcher. Esta serie es una adaptación del popular videojuego The Last of Us. Narrará la historia de un contrabandista llamado Joel, que recibe la misión de proteger a una joven inmune a un virus, que provocó una pandemia mundial hasta el punto de acabar con la humanidad.

Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los intérpretes principales en la serie de The Last of Us FOTO: Archivo

13. The Witcher: Blood Origin

Y hablando de videojuegos... no podíamos pasar por alto a The Witcher: Blood Origin, miniserie ambientada 1200 años antes de las aventuras de Geralt de Rivia, cuando se crea al primer brujo.

The Witcher FOTO: Netfli

14. Tales of The Walking Dead

El nuevo ‘spin-off’ de The Walking Dead es esta serie antológica formada por seis episodios individuales que se centrarán en nuevos personajes y otros que se recuperarán del universo de la serie original.

Fotograma de la segunda temporada de «The Walking Dead»

15. One Piece

Al igual que ocurre con Avatar: The Last Airbender, con esta serie se hará una adaptación Live-Action del famoso manga y anime One Piece, uno de los más exitosos de todos los tiempos. La trama gira en torno a la banda de los Sombreros de Paja, un grupo de piratas fundado por Monkey D. Luffy. Su objetivo: encontrar el One Piece, un legendario tesoro.