Deporte, sexo y alcohol: cuánto tiempo hay que esperar después de vacunarse contra el Covid

A pesar de que en España ya se han inoculado más de 90 millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19, que ha servido para que más de 38 millones de personas tengan la pauta completa (casi un 91 por ciento de la población), hay muchas dudas todavía les surgen a los españoles que van a completar su dosis o a ponerse la de refuerzo. “¿Puedo salir a correr después de ponerme la vacuna? es una de las más frecuentes, pero no las más repetidas. Ese lugar es para las dos mayores preocupaciones de los españoles. Cuánto tiempo tengo que esperar para poder tomar alcohol y para mantener relaciones sexuales.

Y lo cierto es que no hay una respuesta concluyente, sino recomendaciones generales. Por ejemplo, cuando una persona recibe la vacuna lo más normal es que tenga una molestia en el brazo. Si al llegar a casa se cambia de ropa y sale a correr puede ser que tenga que regresar antes de lo habitual porque no se encuentre bien.

Lo cierto es que ninguna de las vacunas establecen un periodo fijo y los profesionales de la salud aconsejan que se esperen unas horas para ver cómo reacciona el cuerpo al virus antes de iniciar cualquier actividad deportiva o ingerir alcohol. En cambio, otros sugieren esperar unas 72 horas, periodo de tiempo en el que se pueden manifestar los efectos adversos del suero.

En lo que suele haber más consenso es en lo que respecta a la ingesta del alcohol, que debería retrasarse 24-48 horas. En el caso de que no se haga, la ingesta debe ser moderada porque el consumo en exceso interfiere la respuesta inmunológica de cualquier clase de vacunación. Lo mejor es no tomar nada de alcohol (ni tabaco no nada tóxico) antes ni después de la vacunación. Y la espera está relacionada al periodo en el que se pueden producir reacciones adversas, que con el alcohol se podrían potenciar.

Sobre el deporte, tampoco hay indicaciones claras pero la aparición de casos de miocarditis tras recibir una dosis de las vacunas de ARNm (Pfizer o Moderna) ha hecho que países como Singapur haya recomendado que los hombres menores de 30 años no realicen actividades físicas extenuantes durante 7 días tras recibir la primera y la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19.

En el caso de que el paciente vacunado comience a tener síntomas compatibles con el coronavirus, la ingesta de alcohol debe suspenderse de manera inmediata y cualquier tipo de ejercicio que implique el contacto directo con otra persona.

Estos son los efectos adversos de cada vacuna

AstraZeneca

Locales (en el brazo donde se recibió la dosis): Dolor, hinchazón, hematoma, enrojecimiento, picazón, aumento de temperatura en el lugar de la inyección

Generales: Malestar, febrícula, escalofríos, fatiga, náuseas, cefalea, dolor muscular y articular o cuadros similares a los de una gripe estacional

Moderna

Locales: Dolor, efema, hinchazón, linfadenopatía axilar homolateral, eritema, reacción urticaria o erupción prurito en el lugar de la inyección.

Generales: Cefalea, náuseas, vómitos, fatiga, fiebre transitoria, escalofríos, mialgias, altralgias.

Pfizer-BioNTech

Locales: Dolor, edema, o hinchazón eritema o prurito en el lugar del pinchazo,

Generales: Cefalea, diarrea, fatiga, fiebre transitoria, escalofríos, dolor muscular y articular, náuseas y vómitos.