¿Está el color de ojos determinado por la genética?

El color de los ojos de una persona resulta de la pigmentación del iris, que rodea al pequeño agujero negro en el centro del ojo, conocido como pupila, la cual ayuda a controlar la cantidad de luz que puede ingresar al ojo. El color del iris puede variar en una gran gama tonalidades que van desde el azul claro al marrón oscuro. La mayoría de las veces, el color de los ojos se clasifica como azul, verde o marrón. El marrón es el color de ojos más frecuente en todo el mundo. Asimismo, los colores de ojos más claros, como el azul y el verde, se encuentran casi exclusivamente entre las personas de ascendencia europea. Por otro lado, la mayoría de los genes asociados con el color de ojos están involucrados en la producción, transporte o almacenamiento de un pigmento llamado melanina. El color de ojos está directamente relacionado con la cantidad y calidad de melanina en las capas frontales del iris. Las personas con ojos marrones tienen una gran cantidad de melanina en el iris, mientras que las personas con ojos azules tienen mucha menos cantidad de este pigmento.

Hay dos factores principales que ayudan a determinar el color de nuestros ojos: la cantidad y el patrón de pigmento llamado melanina en el iris y la forma en que el iris dispersa la luz que pasa a través del ojo. Aunque el factor más importante es el pigmento, que está determinado por nuestros genes.

En el núcleo de las células de nuestro cuerpo existen 46 cromosomas, divididos en 23 pares. Y, cuando nacemos, heredamos un cromosoma de cada progenitor para formar cada par de los nuestros. Los cromosomas están compuestos por fragmentos de ADN llamados genes. Estos genes, que también vienen en pares, determinan muchas de las características que desarrollaremos a lo largo de nuestra vida. Los dos genes principales que se cree que son responsables en la determinación del color de los ojos son “OCA2″ y “HERC2″, ambos parte del cromosoma 15.

Los alelos

Los genes, a su vez, están formados por alelos que, en última instancia, determinan si aparecerá alguna característica en particular. Para cada rasgo que podemos heredar, hay dos alelos. Si los dos alelos son iguales, son homocigotos. Si, por el contrario, son diferentes, son heterocigotos. Para cada rasgo, se expresa un alelo dominante, que hace aparecer el rasgo que representa, mientras que el otro alelo, conocido como recesivo, no se expresa, o lo que es lo mismo, no aparece el rasgo que representa. Los alelos recesivos solo se expresan si no hay un alelo dominante presente. Por ejemplo, los alelos del color de los ojos se pueden separar en azul, verde y marrón. Los alelos verdes son dominantes sobre los alelos azules y los alelos marrones son dominantes sobre los alelos azules y verdes. Si recibiéramos un alelo azul y un alelo marrón, nuestro color de ojos sería marrón porque el marrón es el alelo dominante. No obstante, si tenemos los ojos azules, eso significa que hemos recibido alelos azules de ambos progenitores.

Por otro lado, nuestros genes determinan el color de nuestros ojos al dictar el lugar y la cantidad de melanina que se produce en nuestro iris. Cuanta más melanina se produzca, más oscuro será el color de nuestros ojos. Razón por la cual los ojos de los bebés se ven azules, ya que la producción de melanina no comienza al nacer. El verdadero color de ojos se determinará con el tiempo. Por lo general, no es hasta los tres años cuando se revela el verdadero color de ojos en los niños.

Heterocromía

Por último, algunas personas tienen dos colores de ojos diferentes. Esto resulta de una condición llamada heterocromía. Es una característica muy poco común, pero generalmente inofensiva y ocurre debido a diferencias en las primeras etapas del desarrollo del iris.