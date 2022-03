Estas son las 9 canciones con más éxito de la historia

Billboard es una de las revistas especializadas en la industria musical más prestigiosa y antigua del mundo y mantiene varias listas musicales, reconocidas internacionalmente, en las que se encuentran las canciones y álbumes más populares, clasificados en varias categorías. La lista más famosa, “The Billboard Hot 100″, clasifica las 100 primeras canciones independientemente del género musical al que pertenezcan, basándose en las ventas físicas, digitales, streaming y emisiones de radio. La publicación de este ranking se realiza semanalmente a través de su revista y su página web.

Por otra parte, en 2008, en el 50 aniversario de la famosa lista “The Billboard Hot 100″, la revista compiló una clasificación con las 100 canciones con mejor desempeño en la lista durante los últimos 50 años titulada “Greatest of All Time Hot 100 Songs”. Que fue revisada en varias ocasiones: en 2013, para la edición del 55 aniversario de la lista; en 2015; en 2018, para el 60 aniversario y, por último, en 2021, tras el ascenso de “Blinding Lights” al primer puesto de la lista. Por ello, desde LA RAZÓN os queremos mostrar las 9 mejores canciones de los 63 años que lleva la lista “The Billboard Hot 100″ en funcionamiento, ordenadas según la cantidad de semanas en el primer puesto.

The Twist (Chubby Checker) - Número 1 durante 3 semanas

Esta canción pop estadounidense escrita y lanzada originalmente en 1958 por “Hank Ballard and the Midnighters” como cara B de “Teardrops on Your Letter”. No obstante, la versión de Ballard tuvo un éxito moderado, alcanzando el puesto 28 en “The Billboard Hot 100″ en 1960. En la lista “US Billboard Hot R&B Songs”, la versión original de “The Twist” alcanzó por primera vez el puesto número dieciséis en 1959 y el número seis en 1960. Por su parte, la versión de la canción de 1960 de Chubby Checker, alcanzó el número uno en “The Billboard Hot 100″ el 19 de septiembre de 1960, donde permaneció durante una semana, estableciendo posteriormente el récord de la única canción en alcanzar el número uno en dos momentos diferentes cuando volvió a encabezar la lista de éxitos durante dos semanas a partir del 13 de enero de 1962. Algo que no volvería a ocurrir durante casi 59 años, hasta diciembre de 2020, cuando “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey alcanzó la cima tras haber encabezado previamente otra lista en diciembre de 2019. En 1988, “The Twist” volvió a ser popular debido a una nueva versión de la canción realizada por el grupo “The Fat Boys” junto a Chubby Checker. Esta versión alcanzó el número dos en el Reino Unido y el número uno en Alemania. Por último, ya en 2014, la revista “Billboard” declaró que la canción fue el “mayor éxito” de la década de 1960.

Blinding Lights (The Weeknd) - Número 1 durante 4 semanas

Canción del cantautor canadiense The Weeknd. Fue lanzada el 29 de noviembre de 2019 a través de “XO”, su propia compañía discográfica, y “Republic Records”, como el segundo sencillo de su cuarto álbum, “After Hours”, lanzado en 2020. La canción fue escrita y producida por Abel Makkonen Tesfaye (más conocido como The Weeknd), Max Martin y Oscar Holter, y contó con la participación de los músicos canadienses Belly y DaHeala. “Blinding Lights” alcanzó el puesto número uno en el “Canadian Hot 100″, lo que le dio a The Weeknd su quinto número uno en la lista. Por otra parte, en los Estados Unidos, la canción encabezó el “The Billboard Hot 100″ durante cuatro semanas y se convirtió en la canción con más semanas en el top 5, top 10, top 20, top 40 y top 100 en la lista, así como la primera canción en mantener un lugar entre los 10 primeros en la lista durante todo un año. Asimismo, es la canción que más tiempo ha durado en la lista “Billboard’s Greatest of All Time Hot 100 Songs”, con 90 semanas, además de ser elegida, el 23 de noviembre de 2021, como la mejor canción de todos los tiempos en la lista “Billboard’s Greatest of All Time Hot 100 Songs″.

Party Rock Anthem (LMFAO con Lauren Bennett y GoonRock) - Número 1 durante 6 semanas

Canción del dúo musical estadounidense “LMFAO”, con la cantante británica Lauren Bennett y el productor musical estadounidense GoonRock. Fue lanzada como el primer sencillo de su segundo álbum “Sorry for Party Rocking” en 2011. El sencillo llegó al número uno a finales del verano de 2011 en Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Nueva Zelanda, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. También alcanzó el top 5 en Finlandia, Italia, Noruega, Polonia y Suecia. Es el sencillo más vendido de todos los tiempos en Australia. A nivel mundial, fue el tercer sencillo digital más vendido de 2011 con ventas de 9,7 millones de copias. Asimismo, es la tercera canción digital más vendida en la historia de los Estados Unidos. “Party Rock Anthem” está clasificada actualmente como la sexta canción en la lista “Billboard’s Greatest of All Time Hot 100 Songs″ y es uno de los 100 videos más vistos en YouTube, con más de 2.000 millones de visitas.

Mack the Knife (Bobby Darin) - Número 1 durante 9 semanas

“Mack the Knife” o “The Ballad of Mack the Knife” es una canción compuesta por Kurt Weill y escrita por Bertolt Brecht para su drama musical de 1928 “The Threepenny Opera”. Tras ello, la canción se ha convertido en un estándar popular versioanado por muchos artistas, incluido el éxito número uno de Estados Unidos y Reino Unido de Bobby Darin de 1959.

Aunque “Mack the Knife” fue introducida por primera vez en las listas de éxitos de los Estados Unidos por Louis Armstrong en 1955, la canción está más estrechamente asociada con Bobby Darin, quien grabó su versión el 19 de diciembre de 1958 para el álbum “That’s All”. Aunque Darin se mostró reacio a lanzar la canción como sencillo, en 1959, alcanzó el número uno en “The Billboard Hot 100″ y el número seis en la lista “Black Singles”, además de ganar dos premios Grammy: “Mejor grabación del año” y “Artista revelación”. Curiosamente, el famoso presentador de televisión Dick Clark, le había aconsejado a Darin que no grabara la canción debido a que, al provenir de una ópera, pensaba que no atraería a la audiencia de los adeptos al rock and roll, posteriormente reconoció su error.

Smooth (Santana con Rob Thomas) - Número 1 durante 12 semanas

Este éxito fue una colaboración entre la banda de rock latino “Santana” y el vocalista de “Matchbox Twenty”, Rob Thomas. La canción fue escrita por Itaal Shur y Thomas y producida por Matt Serletic. En los Estados Unidos, encabezó la lista “The Billboard Hot 100″ durante 12 semanas. Asimismo, fue el último éxito número uno de la década de 1990 y el primer éxito número uno de la década de 2000. “Smooth” es la única canción que aparece en dos listas de Billboard de fin de década. “Smooth” está clasificada como la tercera canción más exitosa en la lista “Billboard’s Greatest of All Time Hot 100 Songs”. Ganó tres premios Grammy a “Mejor grabación del año”, “Mejor canción del año” y “Mejor interpretación pop de un dúo o grupo vocal”. La canción alcanzó el número uno en Canadá y el top 10 en Australia, Austria, Irlanda y el Reino Unido.

Shape of You (Ed Sheeran) - Número 1 durante 12 semanas

La internacionalmente conocida canción del cantautor inglés Ed Sheeran, fue lanzada el 6 de enero de 2017 como uno de los sencillos de su tercer álbum “÷” en 2017, junto con “Castle on the Hill”. La canción con influencias del género “dancehall”, fue escrita por Ed Sheeran, Steve Mac y Johnny McDaid. “Shape of You” alcanzó el puesto número uno en las listas de 34 países y se mantuvo en el número uno durante 16 semanas consecutivas en el “Canadian Hot 100″, así como 14 semanas no consecutivas en la lista de singles del Reino Unido y 12 semanas no consecutivas en “The Billboard Hot 100″. Asimismo, el 10 de diciembre de 2018, la canción se convirtió en la primera canción en alcanzar los 2 mil millones de reproducciones en Spotify y actualmente es la canción más reproducida en la aplicación musical desde el 21 de septiembre de 2017 cuando superó a “One Dance” de Drake como la canción más reproducida.

Uptown Funk (Mark Ronson featuring Bruno Mars) - Número 1 durante 14 semanas

Esta colaboración del productor discográfico británico-estadounidense, Mark Ronson, con el cantante y compositor estadounidense Bruno Mars, fue publicada como el sencillo principal del álbum “Uptown Special” (2015), el 10 de noviembre de 2014. “Uptown Funk” fue escrita por Ronson, Mars, Philip Lawrence y Jeff Bhasker, aunque las controversias sobre los derechos de autor surgieron después del lanzamiento de la canción, lo que resultó en múltiples demandas.

Comercialmente, la canción encabezó las listas de éxitos de 19 países y alcanzó el top 10 de otros 15, convirtiéndolo en el sencillo con más éxito de Ronson y Mars hasta la fecha. En los Estados Unidos, “Uptown Funk” encabezó “The Billboard Hot 100″ durante 14 semanas y pasó siete semanas en la cima de la lista de singles del Reino Unido.

I Gotta Feeling (The Black Eyed Peas) - Número 1 durante 14 semanas

Es el segundo sencillo del quinto álbum de “The Black Eyed Peas”, titulado “The E.N.D.”, producido por el DJ francés David Guetta. La canción fue lanzada el 21 de mayo de 2009 y debutó en el número dos en el Canadian y Billboard Hot 100, detrás del sencillo anterior del grupo “Boom Boom Pow”, convirtiendo al grupo en uno de los 11 artistas que han ocupado las dos primeras posiciones de la lista “The Billboard Hot 100″ al mismo tiempo. No obstante meses después alcanzaría el número uno en esa misma lista y en 20 más de todo el mundo. La canción fue nominada a “Mejor grabación del año” en la 52.ª entrega de los premios Grammy y ganó el Grammy a la “Mejor interpretación pop de un dúo o grupo vocal”. “I Gotta Feeling” ocupó el quinto lugar en “Billboard Hot 100 Songs of the Decade” y pasó 14 semanas consecutivas en la cima de “The Billboard Hot 100″, convirtiéndolo en el sencillo que más tiempo se ha mantenido en el número uno de 2009.

Macarena (Bayside Boys mix) (Los Del Rio) - Número 1 durante 14 semanas

Lanzada en el álbum de 1993 “A mí me gusta”, fue el gran éxito internacional que revoluciono al mundo en la segunda mitad de 1996 y parte de 1997. El éxito de la canción hizo que fuera clasificada como “No. 1 Greatest One-Hit Wonder of All Time” (la canción más exitosa de la historia) por VH1 en 2002.

La mundialmente conocida canción de Los del Río es un imprescindible en todas las listas de reproducción de fiestas veraniegas, bodas, bautizos y comuniones. El dúo formado por Antonio Romero y Rafael Ruiz consiguió vender 110 millones de copias del single, que permaneció en el número uno de la lista “The Billboard Hot 100″ durante 14 semanas consecutivas a lo largo de 1996. En 2012, ocupó el puesto número siete en la lista “Billboard’s Greatest of All Time Hot 100 Songs”, además de ocupar el primer puesto en “Billboard’s All Time Latin Songs”.