11 canciones recomendadas por psicólogos para levantarte el ánimo

La nueva realidad que vivimos desde la aparición del Covid-19 nos ha afectado a todos de una manera u otra. Desde la ansiedad relacionada con la propagación del virus, los efectos psicológicos del aislamiento, las consecuencias relacionadas con el desempleo y las dificultades económicas hasta la exclusión social. Las emociones están más presentes en nuestra vida que nunca, porque esta situación nos hace sentirlas con más intensidad, y en ocasiones nos cuesta entenderlas. Cuando estamos de mal humor, el entretenimiento es uno de los puntos más importantes, aunque muchas personas no saben qué hacer en esos momentos dolorosos. En este sentido, existen diversas películas recomendadas por psicólogos para levantar el ánimo, pero en la mayoría de las ocasiones, llevamos un estilo de vida tan frenético que no tenemos tiempo de pasar tanto tiempo delante del televisor. Por ello, el psicólogo David M. Greenberg, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) afirma que una buena forma de levantarnos el animo es escuchar música, ya que esta «nos afecta de muchas formas», entre ellas emocional y fisiológicamente. «Para la mayoría de nosotros, es una lucha pasar de sentirnos malhumorados e irritables a estar alerta, energéticos y optimistas. La música adecuada, con su energía positiva y su ímpetu, puede ayudarte a levantarte, obtener energía y afrontar el resto del día con ánimo», explicó el experto en un comunicado de prensa.

Según explica Greenberg, la clave para que una canción logre levantarnos el ánimo es que sus acordes iniciales sean estrofas altamente rítmicas. Sin embargo, el tercer y cuarto compás de estas también debe ser “movido” para generar interés en las canciones. Según el psicólogo, todos deben tener un tempo que haga que nuestro corazón se mantenga entre 100 y 130 pulsaciones por minuto y un ritmo que aumente poco a poco, pues de esta forma se logrará que el cuerpo y la mente se motiven.

«La música no sirve sólo para entretener; es algo que se adentra en nuestra psique y en nuestro cerebro. Cuánto más indagamos en ella, más cosas descubrimos sobre el papel fundamental que jugó en el proceso evolutivo, a nivel de comunicación e interacción social», afirma Greenberg.

“Don’t stop me now” de Queen

“Esta noche voy a pasármelo muy bien, me siento vivo, y el mundo se está poniendo del revés y me siento flotando en éxtasis, así que no me pares ahora, no me pares”. Con esta introducción y el ritmo desenfrenado que le acompaña después, podemos imaginar la inyección de adrenalina que supone escucharla. Tanto es así que Jacob Jolif, neurocientífico holandés, realizó un estudio sobre las 10 canciones más felices de los últimos 50 años y la colocó en el primer lugar de la lista. El análisis se basó en los tiempos de las canciones, su letra y su temática.

“Happy” de Pharrel Williams

“He dicho que nada puede hundirme, porque soy feliz, da palmas si te sientes como en una habitación sin techo”, canta Pharrel Williams en este pegadizo estribillo que no paramos de bailar en aquel verano de 2014, cuando se estrenó “Gru 2: mi villano favorito”. Una canción que consigue que nos sintamos realmente felices sin apenas esfuerzo.

“La vida sigue igual” de Julio Iglesias

Esta canción sirve para todo, incluso para una situación tan inusual como la que vivimos hoy en día. Una canción con al que podemos encajar el confinamiento con cierta perspectiva y para recordar que “siempre hay por quién vivir y a quién amar, siempre hay por qué vivir por qué luchar”. Lo que no cure esta canción no lo curará nadie.

“What a wonderful world” de Louis Armstrong

“Veo árboles de color verde, también rosas rojas, las veo florecer para ti y para mí. Y pienso qué mundo tan maravilloso” dice el gran Armstrong en los primeros versos de esta canción con la que volvía a la fama, después de en 1964 desbancar a The Beatles de lo alto del Billboard Top 100 con “Hello, Dolly”, cuando fue usada en la película de 1987 “Good Morning, Vietnam”, alcanzando como consecuencia de ello una gran popularidad en todo el mundo.

“Hoy puede ser un gran día” de Joan Manuel Serrat

“Pelea por lo que quieres y no desesperes. Si algo no anda bien hoy puede ser un gran día, y mañana también”. Una de las letra más optimista que existen, esa es la razón por la que Miguel Ríos, Miguel Poveda, Pasión Vega, Victor Manuel, Sergio Dalma, Ana Belén, Estrella Morente y Sole Giménez la versionaron en 2014 para una campaña de la Fundación Isabel Gemio para la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades raras.

“I will survive” de Gloria Gaynor

¿Quién no ha bailado hasta acabar exahusto al grito de “I will survive”? Con la situación de ahora, el mensaje tiene más valor que nunca, porque incita a salir de la tristeza, recomponerse y armarse de valor para decir alto y claro: ¡Sobreviviré! La letra de esta canción describe en primera persona cómo alguien encuentra fuerza personal mientras se recupera de una separación. La canción también fue grabada en español por la misma Gloria Gaynor, siendo la pionera en grabar una de sus canciones en la lengua castellana, lo que luego motivó al grupo ABBA para grabar temas suyos en español.

“Looking for paradise” de Alejandro Sanz y Alicia Keys

“A ese corazón herido la música le da sentido. Te damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino”. Este dueto trata de convencernos que la música siempre nos acompaña y puede servirnos de terapia en los momentos más complicados. El 21 de noviembre de 2009, el sencillo se convirtió en número uno de “Los 40 Principales” simultáneamente, algo que no había ocurrido hasta entonces en la historia de la emisora, en España, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina.

“Summercat” de Billie the Vision and the Dancers

“Esta noche, esta noche, esta noche, solo quiero estar contigo”. La canción de “Billie the Vision and the Dancers” creó todo un himno hace unos años cuando la cerveza catalana Estrella Damm hizo un videoclip publicitario con ellos interpretado el tema, para su campaña de verano de 2009. La canción nos traslada directamente al verano, a esas playas de las que todos disfrutamos y ese ambiente festivo que caracteriza esa época del año, solo nos faltará una cerveza para acabar la jornada con una sonrisa de oreja a oreja.

“Summertime” de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald

“Una mañana de estas te levantarás cantando, abrirás las alas y emprenderás el vuelo hacia el cielo pero hasta que llegue esa mañana, nada te podrá hacer daño mientras mamá y papá estén a tu lado”. La compuso George Gerwshin hace casi un siglo y podría servir para dar la bienvenida al nuevo día cada mañana. La trompeta de Armstrong como una corneta dulce que llama a despertarnos, la voz de Ella meciéndonos y esos versos, son la combinación perfecta para levantarnos de buen humor todos los días.

“Sin miedo” de Rosana

“Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo”. Rosana confesó que “Sin miedo”, una de sus canciones más emblemáticas, surgió de una conversación telefónica con una persona que estaba a punto de tirar la toalla ante una situación complicada.

“Girls just want to have fun” de Cindy Lauper

“Eso es todo lo que realmente quieren, un poco de diversión. Cuando la jornada de trabajo termina, las chicas solo quieren divertirse”. Es una de esas canciones míticas que hemos escuchado desde que tenemos uso de razón. Es una buena canción para desconectar y alejarse de aquello que nos preocupa de forma casi inmediata.