Prepara este veneno casero para fulminar a todas las cucarachas que se esconden en tu hogar

Si hay algo que hace de las cucarachas unos seres únicos es su enorme capacidad de adaptabilidad en ambientes que le son tremendamente hostiles. Gracias a ello han sido capaces de sobrevivir en nuestro planeta durante 300 millones de años, y seguramente seguirán aquí cuando la humanidad se haya ido. Pero mientras tanto, tenemos que lidiar con ellas. Estos insectos pueden constituir un problema de salud importante. Son portadoras de diversas bacterias y pueden contagiar salmonelosis; afecciones intestinales como la diarrea, la disentería, la gastroenteritis, la fiebre tifoidea, el cólera; o incluso producir crisis asmáticas.

Las cucarachas han sido capaces de sobrevivir en nuestro planeta durante 300 millones de años. Y seguramente seguirán aquí cuando la humanidad se haya ido | Fotografía de archivo

Pero lo peor de todo, es que los ambientes urbanos proporcionan el hábitat perfecto para la vida y la proliferación de las cucarachas. Por lo que es muy frecuente que nos las encontremos en el interior de nuestro hogar. La primera reacción lógica cuando nos topamos con una de estos bichos correteando por la cocina es el sobre salto e -incluso- la huida. Aunque siempre hay algún valiente que se atreve a pisarlas.

Pisarlas no es una buena opción

Sin embargo, este método no es realmente aconsejable. A primera vista, puede verse como la solución más contundente al problema, pero presenta varios inconvenientes: El primero, que la evolución ha dotado a estos insectos de una velocidad y una resistencia sobrenaturales. No sólo es muy complicado atinar en el blanco, sino que -aunque lo consigamos- goza de un exoesqueleto capaz de aguantar hasta 900 veces su propio peso corporal. Y puede que pensemos que las hemos conseguido liquidar... y que por eso las tiremos a la basura. Pero no sería la primera vez que reviven y saltan del cubo una vez se han serenado de nuevo.

Y aunque consigamos darle matarile, también debemos tener en cuenta que una cucaracha aplastada puede liberar una serie de toxinas y secreciones alérgenos para los humanos que pueden dar pie a algunas reacciones desagradables, como la rinitis o la conjuntivitis. Otro inconveniente es que sólo te libras de una de ellas con cada pisotón.... pero son criaturas que viven en colonias. Así que no es una táctica demasiado eficiente. O peor todavía, si tenemos la casa relativamente limpia y hay poca comida, es posible que la propia cucaracha (ahora espachurrada) se convierta en alimento para su familia. Al fin y al cabo, estos bichos se alimentan de materia orgánica en descomposición... y no son unas criaturas conocidas precisamente por su pudor.

Es posible que una cucaracha espachurrada se convierta en alimento para su propia familia | Fuente: Pixabay FOTO: pixabay

El “matacucarachas” casero definitivo

Afortunadamente, existen métodos mucho más efectivos y que no necesitan tener conocimientos de artes marciales... ni siquiera es necesario que salgamos de casa para comprar veneno. En la mayoría de los hogares hay un producto que ha resultado ser profundamente eficaz para conseguir que desaparezcan de una vez por todas: el bicarbonato. La receta es sencilla. Simplemente hay que hacer una mezcla de azúcar y bicarbonato de sodio, a partes iguales. Y repartir la mezcla en varios recipientes que luego distribuiremos por la casa; situándolos en aquellos puntos de nuestra casa más susceptibles de alojar cucarachas.

Las cucarachas se sentirán tentadas por el azúcar... y cuando sientan que no hay peligro, se lanzarán rápidamente a por él. Sin embargo, no solo van a comerse el azúcar, sino que también se comerán el bicarbonato. Eso es letal. El efecto del bicarbonato se desata en el organismo cuando está en contacto con el agua, por lo que convendría dejar otro recipiente con un poco de agua al lado del anterior. Este método es mucho más aconsejable que otro tipo de venenos del mercado, porque -a diferencia de ellos- el bicarbonato de sodio no es tóxico para niños y para mascotas... además es mucho más barato.