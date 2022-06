¿Funcionan realmente las pulseras y los parches antimosquitos?

Las lociones, los aerosoles y las cremas repelentes de mosquitos son una forma óptima y segura de prevenir las picaduras de mosquitos, si sabemos cuál elegir y las aplicamos de manera correcta. Los repelentes de insectos tópicos que contienen DEET o icaridina brindan la mejor protección. Por otro lado, las formulaciones que contienen ingredientes de origen vegetal (como el aceite de árbol de té) brindan cierta protección, pero generalmente deberemos aplicar estas formulaciones con mucha más frecuencia para mantenernos protegidos. Asimismo, independientemente de los ingredientes del repelente, poner un toque “aquí y allá” no es efectivo, deberemos tener cobertura total. Ya que cualquier brecha dará luz verde a los mosquitos para atacar. Sin embargo, untarnos un repelente pegajoso y con un intenso olor suele ser lo último que deseamos hacer en las noches de calor veraniego. Razón por la cual las empresas han comenzado a fabricar muñequeras, pulseras y parches que pretenden repeler los mosquitos sin causarnos molestia alguna, pero ¿son realmente efectivos?

¿Qué repele a los mosquitos?

El mosquito "Anopheles quadrimaculatus", portador del virus del Nilo

Cuando los mosquitos buscan comida, se concentran en el dióxido de carbono que exhalamos, es por eso que a algunas personas les pican más los mosquitos que a otras. Sin embargo, cuando nos ponemos un repelente de insectos en la piel, los mosquitos son repelidos por lo desagradable de los olores perdiendo el interés por nuestra sangre.

Asimismo, existe un pequeño número de muñequeras, pulseras y parches que están registradas como repelentes de mosquitos. Estos productos están infundidos con productos botánicos como la citronela o el aceite de menta y el vapor liberado supuestamente mantiene alejados a los mosquitos. No obstante, las muñequeras que contienen estos ingredientes brindan muy poca protección. Si bien las formulaciones tópicas que contienen extractos de plantas pueden repeler a algunos mosquitos, los vapores que liberan estas muñequeras no son lo suficientemente fuertes para bloquear las picaduras de mosquitos en todo nuestro cuerpo. Un estudio detallado que usó muñequeras infundidas con extractos botánicos encontró que hubo una reducción en las picaduras de mosquitos, pero solo por unos pocos centímetros a cada lado de la banda. Por tanto, el uso de una pulsera no proporciona protección para todo el cuerpo. Los estudios de laboratorio han demostrado que las muñequeras impregnadas con DEET brindan cierta protección contra los mosquitos. Pero un punto de venta clave de las muñequeras y los parches que contienen extractos botánicos es que son una alternativa al DEET. Se comercializan principalmente para aquellos que buscan una alternativa “natural”, aunque estos parches, como los que contienen vitamina B1, no ofrecen una protección adecuada.

¿Funciona la ropa repelente de mosquitos?

Vista del mosquito Aedes aegypti posado en una malla antimosquitos

Una gama cada vez mayor de ropa “repelente de mosquitos” está disponible en tiendas de camping, aventura y pesca. Estos artículos generalmente están hechos de un material pretratado con insecticidas como la permetrina. Unos insecticidas que se aplican comúnmente en las mosquiteras y que han demostrado ser efectivos para reducir la prevalencia de la malaria en algunas regiones.

Y aunque cada vez hay más pruebas de que estos productos pueden proporcionar cierta protección contra las picaduras de insectos, el problema es que pueden evitar que un mosquito nos pique a través de estas prendas, pero es poco probable que impidan que los mosquitos nos piquen en las áreas expuestas de la piel. Asimismo, después del lavado es probable que la protección que ofrecen estas prendas se desvanezca.

El sueño de dejar los repelentes tópicos todavía no ha llegado

[Badajoz] Nota De Prensa Desarrollo Rural Plan Control Mosquitos DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 24/03/2021 FOTO: DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Es cierto que es una molestia aplicar repelentes tópicos, especialmente a los niños. Además existe una percepción equivocada de que los “repelentes químicos” son un riesgo para la salud. Pero a pesar de la evidencia de que las muñequeras y los parches brindan poca o ninguna protección contra las picaduras de mosquitos, existe una clara demanda por parte del público de alternativas a los repelentes tópicos. Tanto es así que una empresa de financiación colectiva para un parche repelente de mosquitos recaudó más de 500.000 dólares estadounidenses en 2015 sin que se publicara ningún estudio científico que respaldara su efectividad. Pero, al menos por ahora, nada funciona tan bien como los repelentes tópicos, especialmente los que contienen DEET o icaridina para combatir las picaduras de mosquitos.