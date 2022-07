España sigue siendo el país del mundo con más casos de viruela del mono

España sigue a la cabeza mundial de casos registrados por la viruela del mono –más de 3.000– y las notificaciones de nuevos episodios no dejan de aumentar. Además, tal y como publicó este diario, ya hay indicios de que el virus puede transmitirse por el aire, aunque los expertos insisten en que lo habitual sigue siendo el contacto físico. Pero también se ha registrado un nuevo brote en Cádiz relacionado con un local de tatuajes. El programa «Espejo Público» de Antena 3 entrevistó ayer al investigador Juan José Badiola, quien confirmó que la enfermedad podría transmitirse también por aerosoles aunque diferenció de los que se transmitía la COVID-19.

Según el experto, este tipo de aerosoles, a diferencia de los del coronavirus se trataría de «micro aerosoles». «Sería una transmisión en espacios cortos. La formación de pequeños aerosoles en torno a la persona infectada hace posible que si una persona sana entra en ese radio pueda infectarse».

En este sentido, Badiola está de acuerdo con la decisión de la OMS de calificar la viruela del mono como emergencia internacional. «El miedo de la OMS es que no se tomen las medidas adecuadas en todos los países, es decir, que no se tome con demasiada seriedad. El país que sea miembro de la OMS está obligado a tener en cuenta estas consideraciones de la OMS, entonces quiere decir que hay que vigilar más». Además, advierte de que «si no se actúa de forma decidida en todos los países podría convertirse en una enfermedad endémica y eso sería muy preocupante porque estaría con nosotros de una forma continuada». Por eso, a juicio del experto, este brote «debería cortarse y hay que hacerlo de una forma drástica».

Mientras, los casos en nuestro país siguen creciendo. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias contabilizó ayer dos casos nuevos y uno en estudio desde el viernes. Por lo tanto, desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria hay 98 casos confirmados, de los que 66 se detectaron en Gran Canaria, 30 en Tenerife y dos en Fuerteventura.

En Castilla y León, por su parte, se han contabilizado seis nuevos casos mientras que en Extremadura desde el pasado viernes 22 un total de 15 casos de viruela del mono, el 100% de ellos hombres de edades comprendidas entre 20 y 63 años.

Ninguno de los quince ha necesitado ingreso hospitalario y «por supuesto ninguno ha fallecido», según señaló el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien detalló que «todos son importados» y todos ha sido por un contacto «muy estrecho» con intercambio de fluidos, como sangre u otro tipo de fluidos, tras lo que ha señalado que se ha filiado al entorno más cercano.

También explicó que la «inmensa mayoría», entre el 94 o 96 por ciento de los casos, se producen en aquellas personas en cuyo calendario vacunal ya no se incluyó la vacuna de la viruela original, al entender que en España esa enfermedad estaba erradicada; junto con que están «siguiendo los pasos que hemos tenido que seguir».

Sobre su decreto de emergencia de salud internacional, Vergeles explicó que se lleva trabajando «tiempo» y que, de hecho, somos el país que más casos tiene, por lo que desde el Centro de Alertas y Emergencia Sanitaria ya se venía trabajando en un protocolo en este sentido.