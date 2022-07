17 posibles razones por las que nuestros amigos no responden a los mensajes

Los mensajes de texto son la forma más rápida y popular de comunicarse con amigos y familiares. Sin embargo, a veces se crean malentendidos o enfados por no responder a dichos mensajes. Esto puede ser realmente frustrante y hacer que nos preguntemos si el problema es nuestro o si, por el contrario, son ellos. Lo más probable es que sea una mezcla de ambos. No obstante, hay algunas razones por las que es posible que no recibamos noticias de nuestros seres queridos y algunas de ellas pueden sorprendernos.

No le interesa hablar

MUJER AL VOLANTE DE UN COCHE HABLANDO POR UN TELEFONO MOVIL FOTO: Tiempo Tiempo

Todo el mundo tiene días malos y, a veces, esos días malos hacen que no estemos interesados en hablar con nuestros amigos. Si esto le sucede, no se sorprenda si también le pasa a sus amigos. Hay momentos en la vida en los que necesitamos silencio y estar solos. Este es un comportamiento completamente normal y probablemente no tendrá ningún impacto en la amistad a largo plazo.

Tratando de alejarse

Estos momentos de intimidad pueden resultar muy valiosos para estar con uno mismo, reflexionar sobre mi mismo, lo que me está ocurriendo. Algo que la alegría no puede hacer por nosotros ya que esta emoción nos invita a todo lo contrario, a compartir y a llevar la atención hacia afuera.

Lamentablemente, a veces un amigo no responde el mensaje de texto porque está empezando a alejarse. Tal vez sea algo que hicimos o algo sobre cómo vivimos nuestra vida lo que hace que nuestro amigo se dé cuenta de que ya no está interesado en ser parte de nuestro círculo social. Esto es algo difícil de aceptar, y si envías un mensaje de texto a un amigo varias veces y no obtienes una respuesta, este podría ser el problema. Una cosa que podemos intentar hacer es hablar con un amigo en común y ver si hay algo que sepa acerca de por qué esa persona no nos dirige la palabra. Si nos damos cuenta de que se cometió un error o se dijo algo que hirió a la otra persona, tal vez un buen punto de partida para retomar la relación sea una disculpa.

Encontrar nuevos círculos sociales

Grupo de jóvenes FOTO: La Razón (Custom Credit)

A veces las personas simplemente encuentran un nuevo grupo de amigos para pasar el rato. Los círculos sociales que tenemos, especialmente cuando somos más jóvenes, tienden a cambiar con bastante frecuencia. Y a medida que hacemos amistades nuevas, es posible que nos sintamos más cómodos en un grupo que en otro. Esto puede pasar, y si sucede, debemos esforzarnos por encontrar grupos sociales que se adapten mejor a nuestros intereses y necesidades.

Manos atadas

Manos atadas con dinero y pastillas FOTO: DREAMSTIME Dreamstime

Hay momentos en que una persona no responde el mensaje de texto simplemente porque está ocupada haciendo otra cosa. Ya sea que esté pintando una habitación, cocinando la cena o cambiando un pañal, hay momentos en los que simplemente no puede contestar el teléfono o enviar un mensaje de texto. Cuando las personas están ocupadas, a veces se olvidan de responder el mensaje de texto que recibieron. Asimismo, el hecho de que se necesite al menos una y, a veces, dos manos para responder un mensaje de texto puede dificultar que algunas personas se comuniquen tan rápido como quisiéramos. Por lo tanto, lo mejor es tener un poco de paciencia y ver si nuestro amigo finalmente nos envía un mensaje.

Restricciones laborales

Personas trabajando

Cada vez más lugares de trabajo están tratando de desalentar el envío de mensajes en el trabajo, ya que disminuye la productividad del empleado. Por lo que no se sorprenda si su amigo no le envía mensajes de texto cuando está en el trabajo. Lo más probable es que tengan una restricción que no le permita responderle en ese momento.

Niños

Unas niñas en uno de los campamentos organizados por World Vision. WORLD VISION 21/07/2022 FOTO: WORLD VISION WORLD VISION

Los niños pueden evitar que cualquier adulto haga las cosas que necesita hacer. Si tiene hijos, especialmente con los más pequeños, es posible que le resulte difícil mantenerse al día con sus conversaciones y obligaciones sociales. Por lo tanto, si está tratando de ponerse en contacto con un amigo que tiene niños pequeños, no se sorprenda si ignora su mensaje, lo más probable es que quiera responder, pero simplemente no tenga tiempo.

Cambios de prioridad

Mujer mirando por la ventana 13/01/2022 FOTO: VITHAS VITHAS

Algunas personas deciden tomarse un descanso de su teléfono y sus amigos. Dependiendo de lo que puedan estar pasando en la vida, este tipo de cambios es bastante común. Las personas a menudo se dan cuenta de que necesitan reestructurar sus vidas y cambiar sus prioridades. Enviar mensajes de texto puede llevar mucho tiempo y aquellos que están trabajando para lograr objetivos y cambiar prioridades pueden no tener tanto tiempo para responderte.

Tomando un descanso del móvil

Turistas haciéndose Selfies con su teléfono móvil en la plaza de la cibeles. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Muchas veces, las personas se dan cuenta de que pasan demasiado tiempo con sus teléfonos, lo que causa algunos problemas cuando se trata de obligaciones y trabajo. Algunas personas no saben cómo controlar la cantidad de tiempo que pasan en sus teléfonos. Razón por la cual, en lugar de tratar de controlar, simplemente tienen que guardar el teléfono por completo por un tiempo. Si le preocupa que su amigo no le haya respondido, tal vez esté haciendo un esfuerzo consciente para no pasar tanto tiempo con este dispositivo.

Conducir

Un motorista con auriculares. Esta practica es muy peligrosa y puede ser sancionada con una multa de 200 euros y la retirada de 3 puntos del carnet de conducir FOTO: La Razón (Custom Credit)

Una razón muy simple por la que un amigo puede no responder, es porque está conduciendo. Es ilegal enviar mensajes de texto y conducir, al igual que tremendamente peligroso. Enviar mensajes de texto y conducir es un problema grave, y es desafortunado pensar que algunas personas todavía lo hacen. Lo mejor que puede hacer es tratar de ser pacientes y darle a su amigo que puede estar conduciendo algo de tiempo para enviarle un mensaje de texto.

No es bueno con las tecnologías

Ordenador, conexión, fibra, internet, wifi, trabajo, campo, conectividad, red, medio rural FIBRATEL 20/07/2022 FOTO: FIBRATEL FIBRATEL

Aunque parezca difícil de creer, algunas personas no son buenas con sus teléfonos. Mucha gente piensa en un teléfono celular como algo sin lo que no se puede vivir. Sin embargo, a otros realmente no les gustan y prefieren no complicarse la vida con todo lo que trae consigo. No ser bueno con un teléfono es una de las principales razones por las que nuestros amigos pueden no responder los mensajes.

Llaman pero no envían mensajes

Algunas personas se niegan a responder mensajes de texto porque no creen que sea un buen método de comunicación. Estas personas piensan que, si quiere hablar con alguien, simplemente debe levantar el teléfono y llamarlo. Muchas personas se sienten frustradas por el hecho de que los teléfonos están comenzando a gobernar el mundo y no hay mucha comunicación entre las personas. El problema con los mensajes de texto es que no hay lenguaje corporal ni expresiones faciales involucradas. Esto conduce a problemas de comunicación y problemas entre las personas cuando nunca existió dicho problema. Por lo que, a menudo, deciden renunciar por completo a los mensajes de texto.

Olvidarse de pulsar “Enviar”

Principales aplicaciones de mensajería FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amin Moshrefi / Unsplash.

Otra razón simple pero común por la que las personas no responden a los mensajes es que se olvidan de pulsar el botón “enviar”. Olvidarse de presionar enviar a menudo sucede si está ocupado o en medio de otras actividades y llega un mensaje. Esto sucede con bastante frecuencia, comienza una respuesta y luego se distrae con otra cosa, olvidándose de enviar el mensaje.

Abrumado con los mensajes

La tensión originada por las preocupaciones económicas se denomina ‘estrés financiero’ y puede contribuir a la aparición de algunas dolencias físicas y psicológicas: alteraciones del sistema inmune, problemas cardiovasculares, dolor muscular, depresión o insomnio. FOTO: Pixabay

Algunas personas reciben muchos mensajes de texto. Estos mensajes pueden estar relacionados con problemas familiares y de amigos, pero también pueden estar relacionados con problemas laborales. Por lo general, esto puede ser una experiencia frustrante y dejar a las personas con ganas de apagar su teléfono.

Sin tiempo para iniciar una conversación

Smartwatch FOTO: FREEPIK

A veces, su mensaje de texto puede ser el comienzo de una conversación. Podrías preguntarle a un amigo sobre sus próximos planes o su opinión sobre un evento. Sin embargo, si su amigo no tiene tiempo para involucrarse en una conversación en este momento, puede optar por no responder. Si le pregunta a un amigo dónde quiere reunirse para almorzar en media hora o qué quiere hacer el próximo verano, su tiempo de respuesta puede ser un poco diferente. Las personas tienden a querer lidiar con las necesidades inmediatas y no preocuparse por los problemas a largo plazo hasta que tengan más tiempo.

No sé qué decir

Hombre pensativo FOTO: La Razón (Custom Credit)

Muchas veces, las personas evitarán responder nuestros mensajes simplemente porque no saben cómo hacerlo. Tal vez la pregunta fue controvertida. Tal vez dijimos algo que estaba fuera de lo común y nuestro amigo no supo qué decir o cómo abordar el tema. Lo más probable es que esperen hasta tener un poco más de tiempo para pensar en una respuesta. Para algunas personas, podría transcurrir un día más o menos, y otras simplemente evitarán responder el mensaje por completo.

Demasiados mensajes

Mujer abrumada FOTO: Dreamstime Dreamstime

Quizá su amigo puede haber comenzado siendo amable al responder todos sus mensajes cada vez que los enviaba. Sin embargo, después de un tiempo, dicho amigo puede estar un poco agotado con todos los mensajes que continúa enviando. Por lo tanto, puede tener sentido comenzar a ser un poco más cauteloso sobre cuándo y cómo envía mensajes de texto.

Sin ganas de responder

Soledad en personas mayores FOTO: La Razón La Razón

Aunque puede estar relacionado contigo personalmente, a veces las personas no quieren responder simplemente porque no les apetece. Esto no siempre se debe a un problema que hayas creado tú y puede deberse simplemente a que tu amigo no quiere responder en ese momento. Dé tiempo a las personas, no las abrume con un mensaje y, eventualmente, responderán y le harán saber que están bien. Si no tiene noticias de su amigo, es posible que haya seguido adelante y haya decidido que hay amigos que encajan mejor con él.