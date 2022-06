Eliminar los mensajes enviados de WhatsApp también tiene sus riesgos

A todos nos ha pasado. Tenemos muchas conversaciones de WhatsApp abiertas y contestamos a una persona en la conversación equivocada. Afortunadamente, en el año 2017, la aplicación comenzó a dar la opción de deshacer el envío de un mensaje concreto. Esta opción nos salvó de quedar en ridículo más de una vez. Sin embargo, algo que pocos usuarios de esta aplicación de mensajería saben es que -aunque lo eliminemos- esta acción suele dejar rastros.

¿Cómo se puede “anular” un mensaje que ya ha sido enviado?

Puede suceder... y de hecho sucede. Nos despistamos y enviamos un mensaje inapropiado, con un faltas de ortografía o -simplemente- se lo enviamos a quien no corresponde. Ante esta aterradora situación, WhatsApp nos lanza un flotador con la función de “anular” el mensaje. Para hacerlo, solo tenemos que pulsar durante un par de segundos sobre el mensaje que queramos que nuestro interlocutor lo llegue a leer. Observaremos cómo el texto que hemos seleccionado se marcará con un “tic” y se nos presentará la opción de seleccionar otros mensajes de la misma conversación.

En la parte superior de la pantalla podremos seleccionar varias opciones, como “marcar como favorito”, “responder” o “reenviar”. Nosotros lo que haremos será clicar sobre la papelera, que es el tercero de los iconos de acción. Una vez pulsado, nos saltará un aviso que nos pedirá que confirmemos o que nos retractemos de nuestra decisión. Y para eso, aparecerá en la pantalla la pregunta “¿Desea eliminar el mensaje?” con tres alternativas: “eliminar para mí”, “cancelar” o “eliminar para todos”.

En nuestro caso, la opción que debemos seleccionar es la tercera, la de “eliminar para todos”. Porque no solamente queremos dejar de ver el mensaje nosotros, sino que también queremos que no pueda verlo nuestro interlocutor. Una vez la hayamos seleccionado, nos aparecerá en la pantalla del chat un texto con letras grises que dice “se ha eliminado este mensaje”.

En el año 2017, cuando se habilitó por primera vez la opción de “anular” en la app de mensajería, sólo se podía hacer durante los 5 minutos posteriores al envío del mensaje. Sin embargo, este plazo ha ido aumentando con el tiempo y ahora podemos demorarnos hasta 1 hora. Pasado ese tiempo, más vale que preparemos una buena excusa... porque ya es imposible seleccionar la opción de “eliminar el mensaje para todos”.

Los riesgos de “anular” el mensaje

En realidad, a veces no queda otra opción que tomar el camino de “anular” el mensaje. Si la otra persona no estaba activo en el momento del envío del mensaje, no lo habrá podido leer. Y si el mensaje del que nos hemos arrepentido es excesivamente ofensivo, insultante o inapropiado; entonces no podemos hacer otra cosa que anularlo. Es posible que nuestro interlocutor nos pida explicaciones cuando vea la alerta de mensaje eliminado. Pero en estos casos, lo mejor es decir una mentirijilla... como que habíamos escrito una falta de ortografía o que el mensaje era para otra persona.

Pero esta amenaza es una nimiedad en comparación con lo que podría suceder si esta persona tiene instalada una tercera aplicación llamada “puente”. Que sí le permitiría leer los mensajes eliminados aunque lo hayas eliminado. Si bien esta y otras aplicaciones rompen con la política de privacidad de WhatsApp, la realidad es que existen. Y tenemos que estar preparados. Por eso, lo mejor que podemos hacer es releer los mensajes antes de enviarlos.... sobre todo aquellos de los que nos podamos arrepentir.