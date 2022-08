Las señales que muestran que tu hijo es superdotado y tiene altas capacidades

Ser superdotado es poseer una habilidad intelectual que supera las capacidades medias del resto de la población. Es un don de la naturaleza, y las personas superdotadas piensan más rápido, tienen una mayor inteligencia y consiguen el éxito con mucho menos esfuerzo que lo normal. El concepto de superdotación ha generado controversia a lo largo de los años, aunque existe consenso en que los niños que hacen una prueba de coeficiente intelectual y alcanzan un percentil superior a 97, son superdotados.

Theo Costa Ribeiro, un niño de seis años residente en Sao Paulo (Brasil) es uno de ellos. A los seis meses, pronunció sus primeras palabras, y con año y medio, ya estaba formando frases con calma, justo cuando empezó a asistir a una escuela. Cuando cumplió tres años, ya leía, escribía y hacía cálculos. Su desempeño estaba muy por encima del promedio y a sus padres les sugirieron que hiciera una prueba de inteligencia, tal y como indica BBC.

El informe de Theo reflejaba la inteligencia equivalente de una persona de entre catorce y quince años. Él tenía cinco. Y las sorpresas no terminaron ahí. Con seis años, se convirtió este mes de febrero en el brasileño más joven en unirse a Mensa International, una sociedad que reúne a personas con alto coeficiente intelectual. Hoy, además de asistir a la escuela, toma clases de fútbol y música.

Theo es solo un ejemplo. Como él, también está el caso de Nicolle, que ahora tiene ocho años. A los seis meses, pronunció su primera palabra. Con un año, su juego favorito era usar el lápiz y papel y dibujar o escribir. Con dos, cantaba canciones y asistía a la guardería. Y cuando tenía seis, hacía cálculos de mínimo común múltiplo, sabía hacer raíces cuadradas y sus ganas de aprender se reflejaban en que quería aprender a tocar el piano. Solo le explicaron los conceptos básicos cuando, ella sola, comenzó a tocar una canción, según explican sus padres a BBC.

Con siete años, fue seleccionada junto a otros 149 para ingresar a una escuela federal en Río de Janeiro. Y fue allí que los padres recibieron la indicación de realizarle un test de coeficiente intelectual a la niña.

¿Cómo saber si mi hijo es superdotado?

Casos como Theo o Nicolle hay muchos en el mundo, pero solo algunos son identificados. En otros casos, los menores representan varias señales que definen la superdotación, pero cuyos padres o personas cercanas no interpretan y ese talento puede perderse o desperdiciarse. Los niños que no son identificados a tiempo no están interesados en la escuela y pueden tener problemas de conductas, lo que puede confundir a sus progenitores. Pero Charles Darwin, Miguel de Unamuno o Thomas Edison son algunos de los nombres de grandes genios cuyo fracaso escolar se destaca en su biografía.

Algunas de las características que pueden indicar una eventual superdotación, según la Secretaria de Educación Especial del MEC, son:

Creatividad

Curiosidad aguda

Facilidad del aprendizaje

Gran memoria

Habilidad para adaptar o modificar ideas

Liderazgo y confianza de uno mismo

Observaciones perspicaces

Persistencia en la consecución de un objetivo

Razonamiento rápido

Vocabulario avanzado para la edad

Por otro lado, muchas personas superdotadas forman parte de sociedades de alto coeficiente intelectual. Una de las más destacada es Triple Nine Society, con un CI por encima del percentil 99 y en el que entra la categoría de genio. Pero también se encuentra Intertel (CI por encima del percentíl 99), Mensa (CI por encima del percentil 98) o International High IQ (coeficiencia intelectual por encima del percentil 97).

Según los expertos, los niños superdotados tienen un mayor volumen de materia gris en algunas regiones del cerebro, y esto hace que la sinapsis (conexiones) actúen algo o mucho más rápido de lo normal. Así, los sistemas de memoria del cerebro de los niños con habilidades intelectuales excepcionales son de diferentes tamaños y conexiones que los niños con un desarrollo normal.