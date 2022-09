¿Qué debo hacer si me encuentro un perro perdido o abandonado?

Según datos del estudio sobre abandono y adopción de animales de la Fundación Affinity, publicado en 2021, “Él nunca lo haría”, en 2020 llegaron a los centros de acogida de animales de compañía de España alrededor de 162.000 perros y 124.000 gatos y aunque estos ingresos en centros de acogida cayeron un 11,5%, en el caso de los perros, en comparación con 2019. El abandono de animales de compañía sigue constituyendo el principal problema en materia de bienestar animal en España. Pero, ¿qué debemos hacer si encontramos un perro abandonado en la calle? ¿Cómo debemos comportarnos? La situación no siempre es fácil de manejar y es importante saber cómo ayudar a un perro perdido, para que ni él ni nosotros resultemos heridos.

Cómo acercarnos al animal

23/05/19. MADRID. CAÑADA REAL GALIANA. ITZIAR Y LAURA DE LA PROTECTORA SALVAR ANGELES SIN ALAS. SE DEDICAN A SALVAR PERROS. @CIPRIANO PASTRANO Cipriano Pastrano

Si observamos que el perro goza de buena salud y no muestra una actitud agresiva, podemos intentar acercarnos a él. No obstante, debemos tener cuidado, ya que un perro abandonado o perdido puede asustarse con facilidad y salir corriendo. Por eso es importante que no realicemos movimientos bruscos y nos acerquemos al animal poco a poco. Utilice un tono de voz suave y calmado para trasmitir seguridad al can. Si por alguna casualidad tuviera algo de comida, puede usarla para que el perro se sienta cómodo. Pero en lugar de intentar atraerlo hacia usted, lo mejor es dejar la comida un poco alejada, ya que el perro se acercará a nosotros a medida que crezca su confianza. Si hace calor, otra forma de ganarnos su cariño podría ser a través de un poco de agua.

Una vez que el perro se encuentre cerca y su comportamiento sea tranquilo, podemos intentar acariciarlo y sujetarlo. En ese momento es cuando debemos fijarnos si tiene collar. En caso afirmativo, y si no parece agresivo y se deja manejar con soltura, podemos ponerle una correa o un trozo de cuerda o simplemente sujetar el collar con la mano. Si no lleva collar, podemos improvisar una correa con la ayuda de una cuerda.

Por último, si observamos que el perro está herido o muestra signos de alguna enfermedad o agresividad, es mejor permanecer cerca y llamar a las autoridades para que vengan a recogerlo.

Si lleva una placa de identificación

Perro perdiguero labrador viejo. FOTO: dreamstime

Las placas identificativas suele llevar el nombre del animal y, en algunas ocasiones, un número de teléfono al que podemos llamar para comunicar la situación. Por otro lado, algunas placas de identificación en lugar de un número de teléfono tienen un código QR con la información que el dueño del perro ha dejado para localizarlo.

Si no tiene identificación

Varios perros de pelo corto FOTO: La Razón (Custom Credit)

En caso de no contar con ningún tipo de placa identificativa, lo mejor que podemos hacer es quedarnos con el perro en el lugar donde lo encontramos durante un rato por si aparece el dueño, que puede estar buscándolo. En caso de no aparecer nadie, el siguiente paso podría ser llevar al animal a la clínica veterinaria más cercana para comprobar gratuitamente si lleva microchip para localizar a los dueños. En caso de que lo lleve, el veterinario puede acceder a la información y ponerse en contacto con el propietario. Otra opción es llamar a la Policía Local, a la Guardia Civil o al Ayuntamiento. Si el dueño está buscando a su perro, es probable que haya llamado a las autoridades para informarles de su desaparición. Además, las autoridades locales suelen disponer de un lector de microchip para poder contactar inmediatamente con el propietario en caso de que el perro lleve uno. Si el perro no tiene microchip, entonces tanto el veterinario como las autoridades locales pueden llamar para que lleven al animal a una perrera municipal o un albergue.

Si no tiene microchip

Perro comiendo FOTO: Dreamstime Dreamstime

Lo primero que debemos tener en cuenta es, que un perro no lleve microchip no significa necesariamente que esté abandonado. Sin embargo, sin identificación, las posibilidades de encontrar a su familia se reducen bastante. En esta situación, además de contactar con el servicio de recogida contratado por las autoridades locales, tenemos tres opciones: