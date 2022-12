La enfermería prepara huelga contra el Gobierno

La Sanidad española comienza a estar en llamas. A las protestas que protagonizan estos días los médicos de atención primaria en numerosas autonomías en reinvindicación de mejoras laborales podría sumarse este mes de enero la convocatoria de una huelga a nivel nacional por parte de los profesionales de enfermería contra el Gobierno y, particularmente, contra el Ministerio de Sanidad.

El presidente del Sindicato de Enfermería (Satse), Manuel Cascos, avanzó que sus órganos de decisión analizarán tal posibilidad ante el «bloqueo» que, en su opinión, sufre la Ley de Seguridad del Paciente. Satse apunta en concreto a la titular de Sanidad, Carolina Darias, a la que culpa del «secuestro» que sufre esta norma.

Según Cascos, «la ministra no ha cumplido su compromiso de desbloquear la ley porque mejorar la Sanidad pública no parece ser su principal prioridad ni está en su agenda política, y esta falta de respuesta e interés puede provocar nuevamente una ola de acciones y movilizaciones en todo el Estado». Su organización se movilizó precisamente ayer frente al Congreso de los Diputados para denunciar la situación que atraviesa esta norma, que busca garantizar un máximo número de pacientes por cada profesional de la enfermería en los centros sanitarios de nuestro país.

Satse acusa también al PSOE de provocar que la tramitación se mantenga «enquistada» en la Cámara Baja. «Desde su toma en consideración, el 15 de diciembre de 2020, con el respaldo mayoritario de los grupos (312 votos a favor, 24 abstenciones y solo 10 votos en contra) la ley lleva ya acumuladas 75 peticiones de prórrogas al plazo de presentación de enmiendas parciales, siendo el PSOE el partido que lidera en solitario desde hace muchos meses estas prórrogas, en un claro ejercicio de traición a la Sanidad pública y decinismo político con losmás de 47 millones de personas en nuestro país», afirma la organización en un duro comunicado.

Una falta de respeto

Cascos aprovechó para asegurar que «esto es una falta de respeto a los 700.000 ciudadanos que firmaron la iniciativa legislativa popular, a los enfermeros de nuestro país, al sistema sanitario, a los pacientes y a los ciudadanos; en general, a los 47 millones de personas que tiene nuestro país». Tal es el enfado imperante en esta organización que valora incluso «una atención sindical específica en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE, ya sea en solitario o en coalición con otros partidos y también teniendo en cuenta que desde el PSOE de Baleares y Castilla-La Mancha han pedido el desbloqueo de la ley».

Cascos fue más allá y llegó a calificar a la ministra de Sanidad de «charlatana institucional». Según apuntó, Darias se comprometió con el sindicato el 8 de junio de este año a desbloquear la tramitación de la ley, «algo que, por el momento, no ha ocurrido», informa Ep. También lamentó que hayan pasado ya cinco ministros por el Ministerio de Sanidad en los últimos cinco años. «Es decir, vamos a ministro por año. De esta manera es absolutamente imposible planificar nada desde el Ministerio de Sanidad, un Ministerio que, en nuestra opinión, está sin capacidad de reacción ni de solución». Del Consejo Interterritorial dijo que «es un órgano florero donde no se toman decisiones con carácter ejecutivo y donde no se abordan los graves problemas que tiene el sistema sanitario» como la financiación sanitaria o las listas de espera, disparadas.