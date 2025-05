El 3% de los adolescentes de entre 12 y 16 años ha intentado suicidarse en el último año

Uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 16 años se ha autolesionado sin intención de morir y cerca del 3% ha intentado suicidarse en el último año, según un estudio liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que ha identificado dos perfiles: el que consume sustancias y el que ejerce un uso de videojuegos como estrategia de afrontamiento.

Entre ambos, el primero, que consume sustancias como alcohol, cannabis y tabaco, presenta más dificultades emocionales, impulsividad y mayor riesgo de repetir autolesiones no suicida y conducta suicida. Es decir, que el perfil de adicciones que pueda tener un adolescente puede ayudar a detectar de forma temprana quiénes están en mayor riesgo psicológico.

Cuando se trata de jóvenes a partir de 18 años, los porcentajes de autolesiones no suicidas (ANS) aumentan. Según un estudio reciente realizado con población universitaria (entre 18 y 30 años) en Cataluña, el 30% de los participantes habían tenido algún episodio de daño autoinfligido en los últimos 12 meses, es decir, uno de cada 4.

El trabajo de la UCM, publicado en European Child & Adolescent Psychiatry, también señala que la dificultad para manejar emociones intensas aumenta el riesgo de que se repitan las autolesiones no suicidas y los intentos de suicidio por encima de la impulsividad.

"Saber que existen perfiles distintos de riesgo permite intervenir antes de que ocurran las autolesiones no suicidas o intentos de suicidio, especialmente trabajando en la regulación emocional y la prevención del consumo de sustancias. Es decir, permite reconocer con mayor precisión qué combinaciones de comportamientos y factores psicológicos están asociadas a un mayor riesgo de las conductas mencionadas", ha destacado la investigadora del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la UCM, María Arqueros.

El estudio se realizó con una muestra de más de 1.500 adolescentes de entre 12 y 16 años de edad de varios institutos de Madrid.

Durante el horario escolar, se recogieron respuestas anónimas sobre el uso de sustancias, el tiempo que pasan jugando videojuegos y sobre su salud emocional. Posteriormente, se empleó un enfoque de análisis estadísticos avanzados (análisis de perfiles latentes; LPA) para identificar perfiles para identificar subgrupos adolescentes en función de sus conductas adictivas y estimar el riesgo asociado a la repetición de autolesiones y conductas suicidas.

El siguiente paso, según han avanzado los investigadores, es seguir a estos adolescentes a lo largo del tiempo para entender si estos comportamientos son temporales, persisten y empeoran.

"Una de las hipótesis que plantea el estudio es que el consumo de sustancias podría estar vinculado a los problemas de salud mental no solo como posible causa, sino también como una forma de afrontamiento. Analizar esta relación en profundidad permitiría diseñar estrategias más efectivas a largo plazo", ha concluido la investigadora del grupo de investigación Episam de la UCM, en el mismo departamento que Arqueros, Adriana García.

Cabe recordar que, en España, un 41% de adolescentes (4 de cada 10) manifiesta haber tenido o cree haber tenido un problema de salud mental en los últimos 12 meses y, de ellos, uno de cada tres no ha hablado con nadie sobre dichos problemas y más de la mitad no ha pedido ayuda,según el último barómetro 'La salud mental es cosa de niños, niñas y adolescentes', de UNICEF. El análisis, que contó con la participación de 4.740 adolescentes de 13 a 18 años de 168 centros educativos de toda España, reveló dos motivos mayoritarios por los que no piden ayuda: el deseo de mantener en secreto sus problemas de salud mental (60%) o la falta de confianza en el personal de su centro educativo (55,9%).

Si estás pasando por una mala situación personal, padeces alguna enfermedad mental o tienes pensamientos suicidas, puedes recibir ayuda de tu médico de cabecera, acudir a Urgencias o apoyarte en una persona de confianza y contarle lo que te sucede. ​También tienes a tu disposición la línea de atención a la conducta suicida en el 024, el Teléfono de la Esperanza (717 003 717 / 91 459 00 55) o el Teléfono contra el Suicidio (91 138 53 85).

Preocupación global

La prevalencia del comportamiento autolesivo en adolescentes y jóvenes preocupa a nivel global. Según un editorial reciente de "The Lancet Commission", el "comité de sabios" internacional de la famosa revista científica, se producen al menos 14 millones de episodios de autolesiones actualmente, con una ratio de 60 por cada 100.000 habitantes al año.

A partir de este informe, los expertos hicieron 12 recomendaciones para los Gobiernos, las administraciones sanitarias, los medios de comunicación y la sociedad en general. Si se implementan podrían, a su juicio, transformar las vidas de las personas que se autolesionan. Entre ellas se encuentran algunas como una mejor integración de servicios y dotación de personal que garantice que las personas que se autolesionan repetidamente reciban la ayuda que necesitan o formar a los profesionales de la salud y la atención social en la evaluación y el manejo compasivo de las autolesiones.

"Una de las recomendaciones más importantes que hace la Comisión es que tenemos que dejar de ver esto como algo caprichoso que debe ser contestado de forma punitiva y verlo desde la necesidad abrir los servicios sanitarios para que estas personas tengan acceso rápido y adecuado a ayuda y soporte", explicaba Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid.