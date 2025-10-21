35 muertos y 3.444 herido en Marruecos en accidentes de tráfico sólo en una semana

Treinta y cinco personas murieron y otras 3.444 resultaron heridas, incluidas 134 lesiones graves, en 2.492 accidentes de tráfico registrados en zonas urbanas de Marruecos durante la semana del 13 al 19 de octubre, según informó la Dirección General de Seguridad Nacional.

Atribuyó las causas de estos accidentes principalmente a la distracción de los conductores, seguida de la falta de prioridad de paso, el exceso de velocidad, la falta de distancia de seguridad, distracción de los peatones, la falta de control del vehículo, ignorar la señal de stop, cambiar de dirección sin señalizar o en una dirección no autorizada, conducir en dirección prohibida, no respetar un semáforo en rojo, así como conducir en estado de ebriedad, circular por la izquierda y adelantamientos peligrosos. Los servicios de seguridad registraron 45.530 infracciones de tráfico, remitieron 7.036 denuncias a la Fiscalía y emitieron 38.494 multas a los infractores. Además, se incautaron 4.147 vehículos en el depósito municipal, se confiscaron 7.036 documentos y se inmovilizaron 301 coches.