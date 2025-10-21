'Agarra la vida' celebra la segunda edición de su concierto solidario para sensibilizar sobre la salud mental y emocional

El próximo viernes, 24 de octubre, a las 20:30 horas en el Palacio de Congresos de La Rioja se celebrará la segunda edición del concierto 'Agarra la Vida', que contará con la participación de reconocidos artistas del panorama nacional como Marwán, Conchita, Efecto Mariposa, Ruth Lorenzo, Carmesí, Alberto Vela, Denorte y DJLugg, estará presentado por David Moreno y Laura Santolaya, y cuenta con la colaboración de más de 40 empresas riojanas sensibilizadas.

Además, la iniciativa cuenta con el importante apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de la Subdirección General de Estrategia de Salud Mental y Emocional dentro del programa ConectaSuic y financiado con Fondos del Ministerio de Sanidad.

Este martes en rueda de prensa, el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional de La Rioja, Carlos Piserra, la presidenta de la asociación Agarra la Vida, la artista riojana Patricia San José Torga, y Denorte, artista riojano participante, han presentado el concierto en Logroño. Piserra ha subrayado que "la salud mental forma parte de la salud integral de las personas y requiere del compromiso de toda la sociedad. Iniciativas como Agarra la Vida ayudan a visibilizar esta realidad y a generar un entorno más comprensivo, empático y humano".

Por su parte, la presidenta de Agarra la vida, Patricia San José, ha señalado que esta asociación, aunque arrancó de la mano del Teléfono de la Esperanza en La Rioja, es un proyecto que ha ido creciendo tanto que en 2024 se convirtió en asociación con identidad propia y trabaja para desarrollar proyectos artísticos y culturales que puedan ser herramientas de generación de bienestar, de prevención, de educación, de cuidado y de trasformación social.

En la presentación de este evento ha participado también el artista riojano Denorte, compositor y cantante que se ha sumado a esta iniciativa solidaria que pretende convertir la música en un canal de apoyo y esperanza, promoviendo la conciencia sobre la importancia del cuidado emocional, la lucha contra el estigma y la prevención del suicidio.

Cartel del concierto Agarra la Vida

La primera edición del concierto Agarra la Vida se celebró en el Wizink Center de Madrid el 7 de septiembre de 2023 con más de 2000 personas y la actuación de Rozalén, Arkano, Ismael Serrano, Nena Daconte, Fetén Fetén, El Langui, Huecco, DJ Nano y Blanca Paloma. El evento fue presentado por unos magníficos Tony Aguilar, David Moreno y Ana Francisco, con la presencia de diferentes representantes institucionales y del mundo de la cultura.

Las entradas, con precio único de 20 euros, pueden adquirirse a través de www.entradas.com o desde la web oficial de Agarra la Vida www.agarralavida.es.

Además, se ha habilitado una Fila 0 de entradas solidarias para todas aquellas personas o entidades que deseen colaborar sin asistir al concierto, mediante donativo por transferencia bancaria en la cuenta ES11 3008 0176 9251 9890 9227 o Bizum al código 09910.

Todos los fondos recaudados se destinarán a las actividades de prevención, formación y acompañamiento emocional desarrolladas por la asociación.