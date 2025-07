Los abogados de Juana Rivas piden a Bolaños que interceda para evitar la entrega del hijo

El equipo jurídico de Juana Rivas ha remitido un escrito al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el que le insta a que, como "autoridad central española", intervenga para evitar el próximo viernes la entrega de su hijo menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, invocando una excepción incluida en el Convenio de La Haya de 1980.

En el escrito, adelantado por el diario 'Público' y confirmado a EFE este miércoles, los abogados esgrimen la petición, formalizada anoche, con el objetivo de salvaguardar el interés superior del menor, de 11 años, hasta que tenga lugar el juicio contra Arcuri por presunto maltrato hacia sus hijos, que está previsto que se celebre el próximo septiembre en Italia.

El Convenio de La Haya sobre la sustracción internacional de menores obliga a los estados firmantes a que, en caso de sustracción ilegal, los menores sean devueltos a su último país de residencia, que, en el caso del hijo de Juana Rivas, cuya custodia tiene el padre, sería Italia.

Pero entre sus excepciones incluye la de no hacerlo si existe un "grave riesgo de que la restitución -del menor- lo exponga a un peligro físico o psíquico" o lo coloque en una situación "intolerable".

La petición se produce después de que ayer martes, día fijado para la entrega del menor al padre, la titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada aplazara finalmente el intercambio a este viernes, como respuesta a la información trasladada por los psicólogos y el personal del punto de encuentro familiar que durante más de tres horas se reunieron con el menor antes de que fuera devuelto al padre, quien se marchó sin el niño tras la decisión de la juez.

Conforme a lo acordado por la juez, este miércoles se ha celebrado un encuentro con los representantes legales de Francesco Arcuri y Juana Rivas y con la Fiscalía para abordar cómo se hará el viernes la entrega, que en esta ocasión deberá ser privada y con la única asistencia de los progenitores para evitar al niño "exposiciones innecesarias" como la vivida ayer, entre una gran expectación mediática y momentos de tensión que hicieron que el menor rompiera a llorar.

Por otra parte, el menor ha escrito una nueva carta que ha dirigido al director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán; a la directora de Save the Children, Isla Ramos, y al profesor Fhilip D. Jaffé, en representación del Comité de los Derechos del Niño.

En la carta, fechada este miércoles y facilitada a EFE, Daniel dice que quieren obligarle a vivir con su padre contra su voluntad, relata insultos y amenazas y asegura que, antes de su viaje en diciembre a España para visitar a la familia materna, Arcuri le amenazó con un cuchillo.

"Llevo toda mi vida asustado por culpa de mi padre, que siempre me ha maltratado. Un día me tiró por las escaleras y me hizo mucho daño en las costillas, que las tengo deformadas", ha relatado.

El menor también cuenta en las cartas su paso este martes por el punto de encuentro familiar.

"Lo pasé muy mal, durante horas le decía a las psicólogas que no me puedo ir a Italia porque mi padre me pega", añade el menor en la misiva, en la que reitera que si vuelve con su padre corre "peligro" y suplica que le ayuden a quedarse en España con su hermano "y la familia que me cuida", informa Efe.