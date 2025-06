¿Abre hoy Mercadona? Horarios especiales por San Juan en Carrefour, Aldi, Lidl

El 24 de junio se celebra el Día de San Juan, una de las fiestas más esperadas en España. Sin embargo, las celebraciones comienzan la noche del 23 de junio con hogueras, verbenas, fuegos artificiales y otras tradiciones típicas de esta festividad.

Aunque muchas personas esperan que el Día de San Juan sea no laborable para disfrutar de las celebraciones, no es festivo en todas las comunidades autónomas. Sólo se considera festivo en Cataluña, la Comunidad Valenciana y algunas localidades específicas.

Por ello, en los lugares donde el 24 de junio es festivo, los horarios habituales de supermercados como Mercadona, Carrefour, Aldi y Lidl pueden verse afectados.

Mercadona

Los horarios de Mercadona varían según el establecimiento y la localidad. En las zonas donde el Día de San Juan no es festivo, las tiendas operan con su horario habitual.

En la Comunidad Valenciana, donde el 24 de junio es un día retribuido y recuperable, muchas tiendas de Mercadona permanecerán cerradas todo el día. Sin embargo, algunos establecimientos en Gandía, Cullera, Benidorm, Calpe, Dénia, Santa Pola y Torrevieja abrirán con horario reducido, de 09:00 a 15:00.

En Cataluña, donde el Día de San Juan es no laborable, la mayoría de las tiendas de Mercadona estarán cerradas. La excepción es el establecimiento de Castelldefels, ubicado en Avda. del Canal Olímpic, 24, que abrirá de 10:00 a 22:00, incluso en festivos y los domingos.

Para confirmar el horario de tu tienda, consulta el localizador de tiendas en la página web de Mercadona.

Carrefour

Fuera de las localidades donde el 24 de junio es festivo, todos los establecimientos de Carrefour operarán con su horario habitual. En las zonas festivas, los horarios varían según la tienda.

Carrefour mantendrá abiertas varias tiendas en Alicante, Valencia, Castellón, León y A Coruña con horarios regulares. Sin embargo, los establecimientos en Manresa (Cataluña), Puerta de Alicante y Gran Vía estarán cerrados el 24 de junio. En Badajoz, las tiendas abrirán de 10:00 a 15:00.

Aldi y Lidl

Aldi no ha comunicado oficialmente sus horarios para el Día de San Juan. No obstante, se puede consultar el horario de cada tienda en su página web. Por el momento, la mayoría de sus establecimientos operarán con horario habitual, salvo excepciones como la tienda de Gran Via de les Corts Catalanes, 642, en Barcelona, que funcionará con horario reducido.

Por su parte, Lidl mantendrá abiertos la mayoría de sus establecimientos, aprovechando que muchos competidores estarán cerrados. Sin embargo, se recomienda verificar los horarios de tu tienda más cercana en la página web de Lidl.