Adiós al mármol blanco: esta es la alternativa que dominará las encimeras en 2025

El mármol blanco ha sido un símbolo de elegancia y refinamiento en el diseño de cocinas. Pero su encanto estético choca con las exigencias del día a día: requiere sellado constante, es propenso a manchas y resulta frágil frente a ralladuras y golpes. Por eso, cada vez más diseñadores y propietarios buscan materiales que combinen belleza con practicidad.

El material que está ganando terreno es el porcelánico. Gracias a una mezcla compacta y no porosa, ofrece una superficie extremadamente resistente al calor, a las manchas y a los impactos cotidianos. Al mismo tiempo, puede imitar mármoles clásicos o adoptar texturas naturales, logrando una estética cuidada sin imposiciones de mantenimiento.

La diseñadora de interiores Tami O’Malley lo resume así: "Me encanta cómo el porcelánico trae la elegancia del mármol a las cocinas, al mismo tiempo que ofrece la durabilidad y facilidad de cuidado que todos necesitamos en nuestras vidas ocupadas".

¿Por qué el porcelánico se consolida en 2025?

Durabilidad sin sacrificios: Resiste el calor directo, productos ácidos, grasas y manchas sin necesidad de sellado.

Estética adaptable: Disponible en acabados que imitan piedra, madera o textiles, con acabados mate o natural que se integran con cualquier estilo decorativo.

Mantenimiento mínimo: Solo se requiere una limpieza con agua y jabón; no acumula bacterias ni necesita restauración constante.

Resistencia al uso cotidiano: No se deforma con el tiempo, mantiene su aspecto y soporta el ritmo de cocinas activas.

Aunque el mármol blanco sigue presente en proyectos de lujo, sus exigencias operativas lo dejan fuera del uso cotidiano. El porcelánico, en cambio, reúne estética, eficiencia y durabilidad, una combinación difícil de superar.