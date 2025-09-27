Adiós a las mesas de comedor fijas: la mesa plegable de IKEA que se transforma en segundos

La clásica mesa de comedor, aquella que antes presidía los encuentros familiares de cada domingo, (para bien o para mal) está desapareciendo poco a poco de nuestros hogares. Las viviendas actuales son más pequeñas, las familias más reducidas y cada metro cuadrado cuenta. Tener una mesa fija, ocupando espacio todo el año para usarse en contadas ocasiones, ya no resulta práctico.

En este nuevo contexto, el mobiliario versátil gana protagonismo. Y la última propuesta de IKEA sigue esa línea: una mesa plegable que pasa de isla de cocina a mesa de comedor en cuestión de segundos, adaptándose al ritmo real de la vida cotidiana.

De isla auxiliar a mesa para invitados en un momento

Se trata de la mesa plegable NÄSINGE, un diseño compacto que combina estética y funcionalidad. Cuando está cerrada puede actuar como isla auxiliar en la cocina o incluso como aparador pegado a la pared. Pero al desplegar una o dos de sus alas, se convierte en una superficie perfecta para comidas familiares, cenas improvisadas con amigos o incluso para trabajar desde casa.

Pensada para espacios pequeños

Con sus alas recogidas mide 48 x 85 cm, por lo que apenas ocupa espacio. Desplegada por completo alcanza los 159 cm de largo, ofreciendo una mesa amplia y cómoda cuando la ocasión lo requiere. Además, incorpora un módulo inferior con un cajón y dos baldas que permiten mantener a mano todo lo necesario, o incluso guardar sillas plegables si se desmonta la zona de estantes.

Una de las mejores novedades de la temporada y llega con una misión clara: ayudarnos a ganar metros sin renunciar a la comodidad de tener una mesa de comedor cuando realmente la necesitamos.