Se acabaron los bordes: el nuevo pan de molde sin corteza de Mercadona que triunfa entre niños y adultos

El drama de la rebanada de pan de molde que se desmorona al primer contacto con la mantequilla o se rompe al intentar hacer un sándwich parece tener los días contados. Mercadona ha decidido atajar un problema cotidiano en la cocina con el lanzamiento de su última novedad para la sección de panadería: un pan de molde blanco y sin corteza que destaca, precisamente, por la solidez que le confiere un grosor superior al habitual.

De hecho, la apuesta de la cadena valenciana por este formato responde a una demanda clara por parte de los consumidores, que buscan un producto práctico pero que no renuncie a la consistencia. La clave reside en la propia estructura del pan, con sus rebanadas notablemente más gruesas que han sido diseñadas para ofrecer una textura firme por fuera y suave por dentro, facilitando así la preparación de desayunos y meriendas sin contratiempos.

En este sentido, la propuesta se comercializa bajo la marca Hacendado en un paquete de ocho rebanadas de corte uniforme, una cantidad pensada para el consumo familiar. Esta robustez garantiza una mejor experiencia al evitar que el pan se deshaga al manipularlo, un fallo común en muchas alternativas del mercado.

Más allá de la tostada: un aliado en la cocina

Asimismo, la gran ventaja de su consistencia es la polivalencia que ofrece. Aunque resulta ideal para las tostadas matutinas, su firmeza lo convierte en la base perfecta para sándwiches más completos y elaborados. La estructura de la rebanada es capaz de soportar sin problemas rellenos con ingredientes húmedos, como el tomate o diversas salsas, manteniendo su integridad hasta el último bocado. De hecho, es la base perfecta para tostadas con ingredientes de éxito como el popular producto de aguacate de Mercadona, cuya textura cremosa se complementa a la perfección con la firmeza del pan.

Por otro lado, su versatilidad abre la puerta a otros usos culinarios menos convencionales, sirviendo de base para canapés, aperitivos o incluso para improvisar unas torrijas rápidas. Esta combinación de funcionalidad y comodidad llega a los lineales a un precio de 1,35 euros por paquete, reforzando la posición de Mercadona en el competitivo sector de la panadería envasada con un producto que aúna calidad y un coste muy ajustado.