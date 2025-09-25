Alarma por un brote de sarna en un centro de dependencia de Laredo (Cantabria): hay un caso confirmado y seis sospechosos

El Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo ha registrado un caso confirmado de escabiosis (sarna) en un trabajador y, además, tiene seis usuarios considerados sospechosos, informa Ep. Todos son residentes de la planta 1 del edificio, donde ya han sido aislados como medida preventiva.

Activación del protocolo sanitario

La subdirectora de Dependencia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Patricia Blanco, confirmó en un audio remitido a Ep que el caso de sarna confirmado fue notificado el pasado lunes por la tarde. "Desde el primer momento se activó el protocolo específico que tiene el ICASS para prevenir el contagio", afirmó.

Además, se pusieron en marcha "todas las medidas necesarias" para evitar la propagación, como bloquear la rotación de trabajadores entre plantas, y se reforzó la información y la formación al personal del centro. Asimismo, se está proporcionando el tratamiento "oportuno" a los residentes de la primera planta y se está valorando desde la subdirección competente "la mejor manera" para hacerse cargo del tratamiento profiláctico a todos los trabajadores que lo precisen.

Denuncia sindical: respuesta insuficiente ante el brote

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha denunciado en nota de prensa la "alarmante situación" que están sufriendo los trabajadores del centro. Según CSIF, la respuesta del ICASS está siendo “claramente insuficiente”, sobre todo en lo relativo al tratamiento preventivo de los trabajadores no contagiados, pese a que la escabiosis está considerada una enfermedad profesional.

Afirma que "la Dirección del centro ha enviado una nota para que los trabajadores que hayan pasado por la planta afectada en las cinco semanas anteriores a la declaración de brote acudan a su médico de cabecera para pedir la receta y costearse el tratamiento preventivo".

En este punto, ha indicado que "el único tratamiento efectivo para el ácaro de la sarna es la vaselina azufrada, preparado que de primeras no pueden prescribir los médicos de cabecera, por lo que las recetas expedidas están siendo de cremas, frente a las que el ácaro ya es inmune". Así, CSIF solicita "que sea la empresa la que asuma el coste del tratamiento preventivo, bien a través de Mutua o de la propia empresa".