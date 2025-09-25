¿El vinagre de manzana ayuda a adelgazar? La ciencia da un paso atrás

Un estudio que afirmaba que el vinagre de sidra de manzana podía ayudar a perder peso ha sido retractado por el Grupo BMJ (British Medical Journal) debido a serias dudas sobre la calidad de los datos y el análisis estadístico.

Publicado en marzo de 2024 en la revista BMJ Nutrition, Prevention & Health, el ensayo clínico había recibido gran atención mediática. Sin embargo, una revisión posterior reveló errores metodológicos y valores inverosímiles y falta de claridad en los métodos utilizados, lo que llevó a la decisión de retirarlo oficialmente del registro científico.

Inicialmente, surgieron inquietudes en las críticas al estudio, algunas de las cuales se publicaron como cartas en la revista. A raíz de ello, el equipo de integridad de contenido de BMJ Group, inició una revisión formal, que incluyó el envío del estudio a expertos en estadística.

Los científicos no pudieron replicar los resultados e identificaron múltiples errores analíticos junto con irregularidades en el conjunto de datos. Aunque los autores del estudio alegaron que los errores fueron "honestos", aceptaron la decisión de retractarse del artículo.

"Aunque resulte tentador advertir a los lectores sobre una ayuda aparentemente simple y útil para bajar de peso, en la actualidad los resultados del estudio no son fiables, y los periodistas y otras personas no deberían hacer referencia a los resultados de este estudio ni utilizarlos en futuros informe", declaró la doctora Helen Macdonald, editora de Ética de Publicaciones e Integridad de Contenido de BMJ Group,

Por su parte, el profesor Martin Kohlmeier, editor jefe de BMJ Nutrition Prevention & Health, reconoció que publicar el estudio sin el registro previo del ensayo fue una decisión equivocada:

"En retrospectiva, fue una decisión equivocada. Sin embargo, los autores provienen de un entorno científico poco representado en la investigación nutricional, y la revista busca priorizar la evidencia de alta calidad, que generalmente proviene de ensayos clínicos. Estos son relativamente inusuales en la investigación nutricional, ya que pueden ser difíciles de llevar a cabo debido a la cantidad de participantes y el tiempo necesario para obtener resultados significativos".