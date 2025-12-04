Alerta alimentaria en España: ordenan la retirada inmediata de este producto estrella de la Navidad

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha emitido una alerta dirigida a personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche, la soja, las avellanas y otros frutos de cáscara, el huevo, el trigo y el gluten, tras detectarse en el mercado un calendario de adviento de chocolate sin etiquetado en castellano.

El organismo advierte de que estas personas no deben consumir el producto si lo tienen en sus hogares, dado que la ausencia de información en español impide conocer correctamente la presencia de posibles alérgenos. No obstante, AESAN subraya que el consumo del producto no implica ningún riesgo para el resto de la población.

La alerta fue comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de las autoridades sanitarias de Madrid. El producto afectado es el Calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D, cuya empresa fabricante, Mondelēz International, ha informado voluntariamente de la incidencia a las autoridades competentes.

Datos del producto afectado por la alerta

Nombre: Calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D

Marca: Milka

Formato: Producto envasado

Número de lote: CWS1252831

Código de barras: 7622202013584

Fecha de caducidad: 31/03/2026

Peso: 163 g

Según la información facilitada, la distribución inicial del lote afectado se ha realizado en Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco, aunque no se descarta que existan redistribuciones a otras comunidades autónomas.

El SCIRI ya ha trasladado el aviso a todas las autoridades autonómicas para verificar la retirada del producto de los canales de comercialización.