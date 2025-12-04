Esta es la petición de los transportistas a la DGT por la nueva baliza V16 que será obligatoria a partir del 1 de enero

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha pedido a la DGT un periodo de transición oficial antes de sancionar por la falta de la baliza V16 y denuncia que muchos transportistas están pendientes de recibirlas ante los problemas de falta de "stock" y en la cadena de suministro.

A partir del 1 de enero de 2026 la Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha la obligatoriedad de estas balizas que reemplazarán a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Este dispositivo de color amarillo está dotado de conectividad y puede emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación.

Todos los conductores deberán llevar este dispositivo en la guantera del vehículo ya que se convertirá desde 2026 en el único dispositivo legal de preseñalización de peligro. No hacerlo, conllevará sanciones, no obstante, la DGT reconoce que concederá un "periodo de gracia" durante la fase inicial de obligatoriedad.

"Se anunció hace cinco años, no habrá prórroga. Las multas por no utilizarla pueden ser elevadas, pero no se esperan de forma inmediata. Los agentes serán flexibles durante un tiempo", señaló el director general de tráfico, Pere Navarro, aunque sin concretar un plazo exacto. Eso es lo que ahora reclama la CETM, que solicita un periodo transitorio "realista, consensuado y comunicado oficialmente", que permita culminar la distribución y entrega de las balizas sin penalizar a quienes han actuado de buena fe.

En este sentido, la patronal considera imprescindible que cualquier inicio efectivo del régimen sancionador se coordine previamente con las organizaciones del transporte, con el fin de garantizar que todas las empresas y profesionales estén adecuadamente preparados.

Además, ve fundamental que la DGT emita un comunicado oficial sobre el periodo de transición que se va a aplicar, de manera que no existan dudas ni interpretaciones dispares respecto a su alcance y plazos. En su opinión, sancionar en un contexto en el que muchos transportistas ya han realizado los pedidos, pero aún no han recibido el material, habría supuesto un perjuicio "injustificado" para un sector estratégico. La la multa por no llevar la baliza será de 80 euros, la misma que actualmente se aplica por carecer de triángulos.