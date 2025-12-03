Ampliada a más lotes la alerta por presencia de bacterias en agua mineral

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado a más lotes la alerta por presencia de la bacteria pseudomonas aeruginosa en agua mineral natural de la marca Fuente Madre, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Los datos actualizados del producto implicado son los lotes 1 040725, 5290425 y L 8050525 (de 1,5, 5 y 8 litros respectivamente), del agua mineral natural de la marca Fuente Madre, con fecha de caducidad 31 de diciembre de 2027.

Según la información disponible, la distribución ha sido a Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura, si bien la Aesan no ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Asimismo, la información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos.