El vídeo grabado por el conductor de un autobús escolar enternece a todo el mundo: "¿Se sigue haciendo eso?"

Un vídeo publicado por el usuario @blandybusxxl en TikTok ha conquistado a miles de personas por su espontaneidad y ternura. En él, se ve a un grupo de niños cantando al unísono durante una excursión escolar, mientras el conductor del autobús los anima desde su asiento, creando un ambiente festivo y entrañable.

La grabación, que ya acumula decenas de miles de visualizaciones, ha despertado la nostalgia de muchos usuarios, que recuerdan con cariño los viajes escolares de su infancia. "¿Se sigue haciendo eso?", comentaba uno de ellos, sorprendido por ver una escena que parecía perdida en el tiempo.

El conductor, conocido por su estilo cercano y alegre, ha convertido lo que podría ser un simple trayecto en una experiencia inolvidable para los pequeños pasajeros. En los comentarios, abundan los mensajes de agradecimiento y admiración: "Este señor vale oro", "Así sí da gusto ir de excursión", "Más profesionales así, por favor".

El vídeo no solo ha enternecido a la comunidad digital, sino que también ha servido para reivindicar el papel humano y afectivo de quienes trabajan en el transporte escolar. Porque a veces, un simple gesto puede marcar la diferencia en el recuerdo de toda una generación.