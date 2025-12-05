Esta anciana de 101 años desvela los dos alimentos comunes que ha dejado de tomar para ser más longeva

Todos soñamos con ser inmortales, pero por desgracia, y a pesar del ritmo al que evoluciona la tecnología, todavía no hay una máquina secreta que nos permita infinitamente. Por eso, aquellos que persiguen este sueño (sabiendo que tarde o temprano les tocará) buscan alternativas viables para ser lo más longevos posibles. Desde el deporte, pasando por el estilo de vida, hasta la alimentación, existen miles de trucos para mejorar la salud y vivir más tiempo.

Iñaxi Lasa es una anciana culturista de 101 años. Nacida en País Vasco, esta mujer ha sobrevivido a acontecimientos clave de la historia como la Segunda guerra Mundial, o enfermedades como un cáncer de mama. La deportista ha asegurado en varias entrevistas que prefiere ser la más mayor del gimnasio que la más joven de la residencia, y su resistencia y fuerza físicas sorprenden a todo el que la ve.

Los dos alimentos que ha eliminado de su dieta

La conocida como "abuela culturista" asegura que tiene una rutina de gimnasio muy estricta y que comenzó a hacerla con 94 años junto a su hijo. Desde entonces, el deporte se ha convertido en un elemento clave de su día a día y lo combina con una dieta equilibrada y sana.

En entrevistas a otros medios, la anciana asegura que ha eliminado la harina y el azúcar de su dieta, ya que considera que son alimentos que perjudican e impiden tener una vida longeva. Es por esto que recurre a otros ingredientes como las legumbres, las verduras o el aceita de oliva.

Sustitutos de la harina y el azúcar

Si buscas sustituir el azúcar en tus recetas, existen varias alternativas naturales y saludables que pueden mantener el sabor dulce sin los efectos negativos del azúcar refinado. Algunas opciones populares incluyen miel, jarabe de arce, sirope de agave, stevia y frutas maduras como plátano o dátiles triturados. Cada uno aporta un nivel distinto de dulzor y sabor, por lo que conviene probar y ajustar las cantidades según la receta. Además, muchas de estas alternativas ofrecen nutrientes y antioxidantes que no se encuentran en el azúcar blanco.

En cuanto a sustituir la harina de trigo, hay diversas opciones que funcionan en repostería y cocina saludable. Por ejemplo, la harina de avena, harina de almendra, harina de coco o incluso harina de garbanzo pueden ser excelentes reemplazos. Cada una tiene características diferentes: la harina de almendra aporta grasas saludables y un sabor suave, la de avena añade fibra, y la de garbanzo da más proteína. Al usar estas harinas, es importante ajustar líquidos y tiempos de cocción, ya que no todas absorben igual ni desarrollan gluten como la harina de trigo.