Archivan la causa por terrorismo contra el influencer Nordin: pasó tres meses en prisión por contenidos de calistenia con cánticos vinculados a Daesh

El Juzgado de Instrucción Central nº 2 de la Audiencia Nacional ha ordenado el archivo de la causa por terrorismo contra Nordin Workout, un influencer de origen marroquí especializado en calistenia, cuya detención desató un intenso debate sobre los límites de la expresión en redes sociales y el alcance de la vigilancia digital.

La investigación, impulsada por el Servicio de Información de la Guardia Civil, se centró en el contenido de su canal de YouTube, donde compartía rutinas de ejercicio acompañadas de cánticos religiosos y expresiones como “El futuro sólo Alá lo conoce”, interpretadas por los investigadores como posibles elementos de radicalización.

La Guardia Civil alertó sobre el posible uso del canal como vehículo para la difusión de ideologías extremistas. El operativo de detención, realizado en colaboración con la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos, se enmarcó en una estrategia transnacional para prevenir la formación de células radicales en España.

Sin embargo, tras tres meses de prisión provisional, el juzgado concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación de terrorismo, lo que llevó al archivo de la causa.