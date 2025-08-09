Una estrella de Only Fans, embajadora de un maquillaje para adolescentes. ¿Glorifica la pornografía?

El gigante mundial de cosmética L'Oréal ha contratado a la modelo Ari Kytsya, famosa por filmar contenido pornográfico en el sitio web para adultos OnlyFans, para promocionar una marca de maquillaje popular entre los adolescentes.

La artista, residente en Estados Unidos, es la nueva embajadora de la marca para Urban Decay, una línea de maquillaje vendida en Boots y en otras tiendas de las principales calles del mundo. Kytsya, quien se describe a sí misma como una "actriz de colchón", tiene un doble perfil. Por una parte, produce tutoriales de peluquería y maquillaje, además de crear contenido promocionando un estilo de vida para sus más de 4,6 millones de seguidores en Instagram y TikTok.

Por otra, en su cuenta en OnlyFans, la plataforma utilizada por millones de personas por su contenido para adultos, ofrece a sus suscriptores imágenes de desnudos y videos de ella realizando actos sexuales.

Reacciones

Penny East, la nueva directora ejecutiva de Fawcett Society, la principal organización benéfica del Reino Unido que lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género, ha declarado que la decisión de la marca de colaborar con una estrella de OnlyFans rompe un nuevo umbral en la visibilidad del controvertido sitio web y su contenido explícito, lo que justifica una "preocupación legítima".

La decisión de trabajar con Kytsya parece contravenir la propia Carta de Valores de L'Oréal, que establece los estándares éticos que deben cumplir los influencers que se asocian con sus marcas. La carta dice que los influencers deben compartir los "principios éticos" de L'Oréal y no deben haber publicado previamente pornografía ni otro "contenido que esté en desacuerdo con nuestros valores de respeto, tolerancia e inclusión".

L'Oréal defendió la colaboración, elogiando a Kytsya por su franqueza al hablar sobre "las alegrías, los desafíos y los riesgos de la industria en la que trabaja".

¿Modelo a seguir?

Pero la directora ejecutiva de la Sociedad Fawcett se plantea si Kytsya representa una elección adecuada por parte de L'Oréal como modelo a seguir para las jóvenes que compran sus cosméticos. "Nos preocupan los miles de mujeres muy jóvenes que se unen al sitio con la esperanza de alcanzar la fama y la fortuna. La mayoría de los creadores de OnlyFans ganan muy poco dinero y la presión por encontrar un nicho de mercado está impulsando a las mujeres a crear contenido cada vez más explícito", declaró East.

El anuncio, visto por más de 18,7 millones de personas en la página de TikTok de Urban Decay, contiene imágenes pixeladas de Kytsya, con una advertencia de contenido sensible bajo el titular "UD lo prefiere crudo". Kytsya advierte a su público que "la censura está fuera de control" y exige "maquillaje sin censura" que funcione "en el escenario, ante la cámara y, sí, sobre colchones".