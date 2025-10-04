Arroz crudo con unas gotas de jabón lavavajillas en un vaso: ¿Por qué se recomienda esta mezcla y cuál es su finalidad?

En los últimos meses, se ha popularizado en redes sociales un truco casero que llama la atención por lo peculiar de su preparación: un vaso con arroz crudo al que se añaden unas gotas de jabón lavavajillas. Aunque a primera vista puede parecer extraño, la mezcla tiene un objetivo muy concreto y práctico.

Un improvisado atrapa-insectos

Según explican especialistas en control de plagas y usuarios que lo han probado en casa, esta combinación se utiliza como trampa casera para capturar cucarachas y otros insectos pequeños. El arroz actúa como cebo al desprender un olor atractivo para estos animales, mientras que el jabón diluido en agua hace que, una vez dentro del vaso, no puedan salir, quedando atrapados.

El método recuerda a otras soluciones tradicionales que se aplican en entornos domésticos para evitar productos químicos agresivos, aunque los expertos advierten que su eficacia suele ser limitada en comparación con tratamientos profesionales.

Una alternativa natural y de bajo coste

Más allá de la discusión sobre su efectividad, la popularidad de este truco radica en su sencillez y bajo coste: basta con ingredientes que cualquiera tiene en la cocina. Además, al no recurrir a insecticidas potentes, se presenta como una opción menos invasiva para quienes buscan alternativas más “ecológicas” para el hogar.

Sin embargo, especialistas en sanidad ambiental subrayan que estas fórmulas no sustituyen a las medidas de higiene y prevención habituales: mantener los espacios limpios, evitar restos de comida expuestos y sellar posibles accesos desde el exterior.

En definitiva, la curiosa mezcla de arroz crudo y jabón en un vaso es una de esas prácticas caseras que, sin ser la solución definitiva, suma una herramienta más a la lista de trucos para combatir insectos de manera sencilla y accesible.