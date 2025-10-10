Asesinato en prisión: condenada a 18 años por estrangular a su compañera de celda mientras dormía

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 18 años de prisión a una interna del Centro Penitenciario de Pamplona por el asesinato con alevosía de su compañera de celda, ocurrido en noviembre de 2021. El veredicto llega tras ser declarada culpable por un jurado popular el pasado 6 de octubre.

En la sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, también impone a la condena una medida de libertad vigilada de 8 años una vez cumplida la pena de cárcel. Además, decreta la responsabilidad civil subsidiaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que deberá indemnizar a los familiares de la víctima.

Según la resolución judicial, la institución penitenciaria deberá pagar 148.096 euros a la hija menor de la fallecida, 65.820 euros a la madre de la víctima y 20.000 euros a su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron entre las 21:03 horas del 7 de noviembre y las 3:10 horas del día siguiente. La condenada, actualmente de 51 años, estranguló y asfixió a su compañera en “un acometimiento sorpresivo, inopinado, y por la espalda, por la compresión extrínseca del cuello y la comprensión extrínseca de los orificios respiratorios”, según los hechos probados.

La víctima participaba en el Programa de Prevención de Suicidios (PPS) como reclusa de apoyo de la acusada, lo que implicaba dormir en su celda para ofrecerle acompañamiento. Sin embargo, horas antes del crimen, la víctima había manifestado su descontento con esa función a una funcionaria y presentó una instancia oficial de renuncia, sin que el centro adoptara medida alguna.