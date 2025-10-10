Hacinadas y sin descanso: mujeres prostituidas, obligadas a estar disponibles 24 horas

La Policía Nacional ha desarticulado un prostíbulo clandestino en el barrio de Amara, en San Sebastián, donde cinco mujeres eran obligadas a prostituirse en condiciones degradantes.

La operación, denominada Operación Cielo, ha culminado con la detención de tres personas —la responsable del inmueble, su hijo y una colaboradora— por presuntos delitos contra la libertad sexual y posible implicación en el tráfico de drogas.

Las víctimas, todas ellas mujeres, dormían hacinadas en una sola habitación sin apenas espacio, eran vigiladas mediante cámaras y solo podían salir dos horas al día, acompañadas.

El inmueble se encontraba en condiciones insalubres y estaba infestado de cucarachas y otros insectos. La responsable del piso se apropiaba del 50 % de los beneficios obtenidos y, según los testimonios, ofrecía drogas a los clientes que así lo solicitaban.

Además de las cinco mujeres liberadas durante el registro, otras cinco víctimas han sido identificadas y han prestado declaración. Aunque los detenidos han sido puestos en libertad provisional, a dos de ellos se les ha retirado el pasaporte y deberán presentarse cada mes ante el juzgado.

La delegada del Gobierno en el País Vasco ha calificado estos hechos como “una forma de esclavitud inadmisible en pleno siglo XXI”.