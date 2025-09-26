Una asociación estudia medidas legales contra los responsables del campamento de Bernedo

La asociación Hazte Oír ha expresado "su más firme condena y repulsa" ante los "gravísimos" hechos ocurridos en un campamento de verano en Bernedo (Álava), organizado por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea. De acuerdo a testimonios de los menores y sus familias publicados en varios medios de comunicación, los niños fueron obligados a ducharse en grupos mixtos e incluso junto a monitores, quienes alegaban que separar por sexos era “categorizarlos”. Según estas informaciones, varias niñas relatan que monitores se paseaban desnudos, que en los espejos había mensajes obscenos y que no se actuó ante un caso de acoso sexual denunciado, señala la asociación.

El Ayuntamiento de Bernedo ha trasladado el caso a la Ertzaintza para investigar si existen delitos, si bien Hazte Oír va a dar "un paso adelante en la defensa de la infancia”. Por este motivo, la asociación estudia emprender acciones judiciales contra los organizadores y responsables del campamento para garantizar que estos hechos no queden impunes. “No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la gravedad de los hechos que hemos conocido”, indican fuentes de la organización.

En los últimos meses, Hazte Oír ha reforzado su compromiso en la protección de los niños, los más vulnerables, actuando allí donde la infancia se ha visto amenazada. Ahora, en Bernedo, "vuelve a dar un paso al frente para salvaguardar la inocencia de los niños frente a ideologías que pretenden desdibujar los límites naturales y legales". “Los niños no son objeto de experimentación ideológica ni de adoctrinamiento. La infancia debe ser un espacio seguro y protegido por todos”, ha explicado Miguel Tomás, portavoz de Hazte Oír. “Son un claro objetivo, por su vulnerabilidad, de una izquierda que adoctrina y pervierte a los más pequeños; no lo vamos a permitir”, ha añadido el portavoz.