Acceso

Sociedad

Fuego

Desalojado el Monasterio de Yuste por un incendio Forestal

La población de los pueblos aledaños se encuentra confinada

Monasterio de Yuste.
Monasterio de Yuste.Alfonso Masoliver
J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
Creada:
Última actualización:

Por causa de un incendio forestal declarado en el término municipal de Cuacos de Yuste (Cáceres), se ha procedido al desalojo del Monasterio de Yuste por proximidad del fuego, informa la Guardia Civil.

A su vez, se ha confinado a la población del mismo municipio debido al riesgo de inhalación de humos y se ha realizado el corte de la carretera EX-203, en el tramo comprendido entre Jaraíz de la Vera y Cuacos de Yuste, con el fin de garantizar la seguridad vial y facilitar las labores de emergencia.

En el lugar se encuentran desplegadas varias patrullas de la Guardia Civil, pertenecientes a Seguridad Ciudadana, al Subsector de Tráfico y al SEPRONA, quienes prestan auxilio a los medios de extinción del incendio y coordinan las actuaciones para velar por la protección de la población y el entorno.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas