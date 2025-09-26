Desalojado el Monasterio de Yuste por un incendio Forestal

Por causa de un incendio forestal declarado en el término municipal de Cuacos de Yuste (Cáceres), se ha procedido al desalojo del Monasterio de Yuste por proximidad del fuego, informa la Guardia Civil.

A su vez, se ha confinado a la población del mismo municipio debido al riesgo de inhalación de humos y se ha realizado el corte de la carretera EX-203, en el tramo comprendido entre Jaraíz de la Vera y Cuacos de Yuste, con el fin de garantizar la seguridad vial y facilitar las labores de emergencia.

En el lugar se encuentran desplegadas varias patrullas de la Guardia Civil, pertenecientes a Seguridad Ciudadana, al Subsector de Tráfico y al SEPRONA, quienes prestan auxilio a los medios de extinción del incendio y coordinan las actuaciones para velar por la protección de la población y el entorno.