Atención con el Ibuprofeno: aumentan los casos graves por los efectos secundarios del medicamento

En Francia se ha prohibido la publicidad de los medicamentos a base de ibuprofeno al haberse detectado un incremento de los casos de efectos adversos. La agencia francesa del medicamento ha denunciado un aumento de casos graves, en particular hemorragias gastrointestinales y daños renales, paralelamente al aumento de la publicidad de ibuprofeno 400 miligramos, motivo por el cual prohibirá su publicidad desde el próximo 2 de abril, aunque no su venta. Además, afirma que el uso seguro de este antiinflamatorio y analgésico pasa por comenzar el tratamiento a la dosis más baja posible (200 mg).

Tras el aviso de la agencia francesa, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, que investigue "cuanto antes" en España si hubiera también un aumento de casos registrados de efectos no deseados asociados al autoconsumo de ibuprofeno 400 miligramos de venta libre, así como de dexketoprofeno 25 miligramos.

El ibuprofeno es el segundo fármaco más utilizado en España contra el dolor y la fiebre. Igual que el resto de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), está contraindicado en pacientes con enfermedad renal o hepática grave, insuficiencia cardiaca grave, antecedentes de hemorragia intestinal… Además, tiene conocidos efectos adversos, como el aumento de la presión arterial, posibles hemorragias gastrointestinales y un mayor riesgo de infarto o ictus cuando se toma en dosis elevadas (2.400 mg/día), efectos especialmente peligrosos en personas de edad avanzada, recuerda la OCU.

Por todo esto, las agencias regulatorias de medicamentos siempre han recomendado que con el ibuprofeno y demás medicamentos de esta familia de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) se debe usar siempre la dosis eficaz más baja y durante el menor tiempo posible. Dado que la incidencia de los efectos no deseados de los AINES aumenta con la dosis, en el caso concreto del ibuprofeno se exige receta médica en presentaciones iguales o superiores a 600 mg, pero no en presentaciones inferiores, como la de 400 mg, donde se permite el autoconsumo y la venta sin prescripción médica.