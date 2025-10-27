Atención a la salud mental de 5.500 afectados por la dana

La Fundación Mutua Madrileña y el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana (Copcv), en el marco de su Plan de recuperación desde la Psicología para las poblaciones afectadas por la dana, diseñado a finales del pasado año, han prestado atención psicológica profesional y gratuita en lo que va de 2025 a más de 5.500 personas afectadas por las inundaciones que arrasaron varias localidades de Valencia el 29 de octubre de 2024.

Ambas entidades pusieron en marcha esta iniciativa a comienzos de este año en colaboración con los ayuntamientos de las localidades más afectadas por la dana, desarrollando acciones destinadas a mejorar la salud mental y el bienestar psicológico individual y colectivo de la población más afectada.

La actuación conjunta y desinteresada del Copcv y de Fundación Mutua Madrileña ha sido imprescindible para prevenir la cronificación de problemas de salud mental y la formación de cuadros de estrés postraumático complejos.

«El compromiso con la salud mental que mantiene la Fundación Mutua, tanto a nivel de estudios como de ayudas a la investigación médica y al cuidado de personas con estos problemas, sobre todo en el ámbito de la infancia y la juventud, nos hizo ver que ayudar a los afectados por las riadas a recuperar su salud mental y emocional podía ser una muy necesaria forma de ayudar a la población afectada», señala Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, quien añade que «el Copcv era el mejor aliado que podíamos encontrar para poner en marcha este proyecto que se cimentó en apenas unas semanas».

Hay que tener en cuenta que, al inmenso dolor por las personas fallecidas, se une la desolación de un contexto de destrucción. La dana derrumbó viviendas, espacios culturales, de ocio y centros educativos; arrasó con los enseres y recuerdos de toda una vida «devastando los cimientos emocionales, sociales y comunitarios tan necesarios para el ser humano. En estos casi 12 meses desde la tragedia, la incertidumbre y la inseguridad se han apoderado de muchas personas y la actuación de profesionales de la Psicología ha sido esencial para poder gestionar el shock inicial y todas las emociones posteriores», afirmó el decano del Copcv, Francisco Santolaya.

En estos siete meses se han llevado a cabo 1.864 intervenciones individuales por los profesionales de la Psicología que han participado en el desarrollo del plan. En total, han atendido a 2.261 personas ya que, a menudo, les acompañaban familiares o personas afines con un papel destacado en sus síntomas o recuperación.

En cuanto a las intervenciones grupales, se han realizado hasta ahora 296 terapias de grupo, en las cuales se han atendido a 3.244 personas. Además, se ha realizado 319 reuniones de coordinación con los responsables de los ayuntamientos más afectados.

En el desarrollo del proyecto han trabajado una veintena de profesionales de la Psicología en las 13 localidades adheridas al plan. En el marco del programa, se han llevado a cabo intervenciones individuales y grupales, visitas domiciliarias, sesiones familiares y talleres a profesionales municipales. Todas las iniciativas han sido adaptadas a la idiosincrasia de cada población y a las necesidades de los vecinos.

Los colectivos en situación de especial vulnerabilidad como son personas con enfermedades mentales previas, edad avanzada, movilidad reducida, niños y jóvenes, se han tenido especialmente en cuenta en este proceso.