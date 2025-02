Un biotecnólogo explica cómo madurar un aguacate en casa de forma sencilla: solo se necesita esta fruta

El aguacate es uno de los alimentos más consumidos por el público, debido a su sabor único y sus beneficios para la salud. En la actualidad, este producto de origen mejicano se ha convertido en una de las frutas más presentes en la dieta de los españoles. Debido a su textura y a su polivalencia, se establece como una opción perfecta para cocinarlo de diversas maneras, como por ejemplo en ensaladas, batidos y tostadas.

A su vez, se trata de una de las frutas más ricas en fibra y también incluye un amplio valor nutricional reflejado en el magnesio o el potasio. Entre los minerales que están presentes en el aguacate, se pueden encontrar la vitamina E, de carácter antioxidante, además de cubrir las necesidades de otras como la de la vitamina C o la B6.

Un aguacate que no está maduro no se puede comer

No obstante, pueden darse situaciones en las que, en el momento de adquirir este producto y su posterior consumición, el interior del aguacate esté demasiado verde, algo que indica que no ha llegado a su etapa de maduración y que, por consiguiente, no puede ser ingerido. El alimento tendrá una textura dura y un sabor amargo.

Lo ideal es esperar más tiempo para que la fruta esté más blanda, con el objetivo de que sea más fácil de comer. Así, las grasas serán más saludables y su sabor se verá incrementado. En este sentido, existe una manera de que el aguacate se madure de una forma más rápida pero que no todo el mundo conoce.

Este es el truco para madurar un aguacate

El truco será emplear una bolsa de papel junto con un plátano o una manzana, debido a que estas frutas expulsan gas etileno, una hormona vegetal natural que acelerará su proceso de maduración; por ello, la bolsa deberá de estar completamente cerrada para que ninguna emisión se escape del interior. El proceso durará entre uno y dos días, por lo que habrá que tener paciencia hasta el momento en el que se pueda comer.

Esto no será lo único que habrá que hacer, ya que también habrá que saber el ambiente en el que situar a la bolsa. La ubicación ideal será un sitio seco con la temperatura ambiente, además de alejarlo de los principales centros del hogar en los que le pueda dar directamente los rayos del sol. Es recomendable distanciarlo lo máximo posible del calor para que su textura no empeore.

Trucos de maduración que no sirven

Son varios los trucos o las creencias a las que también se recurren para acelerar este proceso. Una de ellas es, por ejemplo, emplear papel albal y un horno. Los pasos son envolver el aguacate en este tipo de papel y almacenarlo en el interior del electrodoméstico a una temperatura de unos 100ºC. Otro modelo es el del microondas y el papel film, en el que el aguacate también será envuelto con este envoltorio transparente y será calentado durante 30 segundos, por lo que el aguacate así el aguacate estará completamente maduro.

Sin embargo, estas metodologías no surgirán efecto, ya que lo único que se conseguirá será ablandar el alimento, perdiendo propiedad y calidad. Así lo afirma el ingeniero en bioquímica especializado en alimentos, Rafael Carbajal, quien explica que calentar un aguacate que todavía no está maduro romperá las moléculas de almidón y esto hará que su estructura no sea la correcta para ser ingerido.